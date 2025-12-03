Schramberger Fußballer: Nullachter richten sich neu aus

Mit vielen neuen Gesichtern an verantwortlichen Stellen will die Spielvereinigung 08 ihren neuen Weg beschreiten.

Geschäftsführer Stephan Gruber blickte bei der Hauptversammlung der Spielvereinigung 08 Schramberg die Entwicklung seit der Rettung des Vereins im November 2022 zurück und zeigte sich zuversichtlich, dass die Nullachter auf dem richtigen Weg seien. „Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber wir haben viele Projekte angeschoben und verwirklicht“, betonte er. Der Verein sei im Stadtleben wieder fest verankert.

Die 08er waren in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Veranstaltungen präsent. Zudem richtete der Verein regelmäßig Bambini- und F-Jugend-Spieltage aus.

Breite Veränderungenim Vorstand angekündigt

Die Mitteilung, dass sechs von sieben Vorstandsposten neu zu besetzen sein werden, sorgte zu Beginn der Veranstaltung für Unruhe. Für den Vorsitzenden Suat Pala, Vorstand Junioren Dieter Möller, Sponsoring & Marketing Jochen Buhr, Finanzen Andreas Hörnig, Technik & Veranstaltungen Beatrix Porath sowie Aktive, zuletzt kommissarisch von Onur Hepkeskin geführt, mussten Nachfolger gefunden werden.

Geschäftsstelle geplant

Gruber beruhigte jedoch die Mitglieder, es werde ein breites Kandidatenfeld zur Wahl stehen. Parallel bereitet der Verein die Eröffnung einer neuen Geschäftsstelle in der Oberndorfer Straße 97 vor, die künftig vormittags von Carina Gruber und Marina Weißer betreut wird. Gemeinsam mit der Berneck-Grundschule wird außerdem eine FSJ-Stelle geschaffen. Ebenso soll der Bereich Merchandising mit neuen Artikeln erweitert werden.

Kontinuierlich entschuldet

Im Finanzbericht erläuterte Andreas Hörnig, dass er seit seiner Amtsübernahme 2013 maßgeblich zur Entschuldung beigetragen habe. Aktuell verfüge die SpVgg über ein finanzielles Polster. Wichtigste Einnahmequelle bleibe die Bewirtung im Sportheim.

Vor den Abstimmungen stellte Gruber die neuen Kandidaten vor. Steuerberaterin Monika Meyer wird die Finanzen übernehmen, Grundschullehrerin Carina Geray den Sportbetrieb Junioren.

Bisheriger Geschäftsführer übernimmt

Stephan Gruber wird Vorsitzender des Vorstands, Jan Siepmann neuer Geschäftsführer. Damit sind die einzelvertretungsberechtigten Positionen weiterhin vollständig besetzt. Vorstand Sportbetrieb Aktive ist Fernando Tiso. Nicht besetzt werden konnten die Fachvorstandsposten Technik & Veranstaltungen sowie Presse, Marketing/Sponsoring.

Beisitzer und Koordinatoren

Beisitzer der Geschäftsführung sind Klaus Ertel und Stefan Aberle; Beisitzer Sportbetrieb Aktive Mustafa Türksoy, Fredi Proft und Onur Hepkeskin; Beisitzer Sportbetrieb Junioren Alice Douangamath, Stefan Falter und Katja Lohrer; Beisitzer Finanzen Carina Gruber, Marina Weißer und Roland Heß; Beisitzer Technik & Veranstaltungen: Melina Redzepi, Maria Sacco, Stefanie Letang, Gennarino Borda, Alessandro Giuffrida, Steffen Drexelmeier, Kirsten Moosmann und Sabrina Singler sowie Beisitzer Presse, Marketing und Sponsoring Gerd Haller.

Jugendkoordinatoren sind Haris Redzepagic, Marco Toews, Massimilliano Giuffrida und Alexander Letang-Hoberg.

Britta Schondelmeier und Claudia Hepkeskin-Moosmann prüfen die Kasse.

Zum Vollausschuss gehört zudem der Spielführer der Aktiven, Justin Profft.