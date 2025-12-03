Schramberger Fußballer: Nullachter richten sich neu aus

Mit vielen neuen Gesichtern an verantwortlichen Stellen will die Spielvereinigung 08 ihren neuen Weg beschreiten.
Geschäftsführer Stephan Gruber blickte bei der Hauptversammlung der Spielvereinigung 08 Schramberg die Entwicklung seit der Rettung des Vereins im November 2022 zurück und zeigte sich zuversichtlich, dass die Nullachter auf dem richtigen Weg seien. „Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber wir haben viele Projekte angeschoben und verwirklicht“, betonte er. Der Verein sei im Stadtleben wieder fest verankert.