Schramberger Freibad Bauboom macht Sanierung teurer

Schramberg - Jüngst wurden, wie es in der Beschlussvorlage zu lesen ist, die Ausschreibungen für einige Gewerke durchgeführt – die Submissionen erfolgten am 20. Oktober. "Mitte November wurden Bietergesprä-che geführt, die Vergabeempfehlungen liegen seit 23. November komplett vor. Die Vergabesummen liegen deutlich über den Werten der Kostenberechnungen vom März 2019, was wohl im Wesentlichen dem ›Bauboom‹ im Bäderbereich geschuldet ist", heißt es in der Vorlage.