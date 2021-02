Schramberger Fotograf ist der Beste Matthias Hangst gewinnt Preis für Sportfoto

Das Gewinnerfoto zeigt den japanischen Snowboarder Ruka Hirano bei einer Trainingsfahrt am frühen Morgen. Der Fotograf schoss das Bild, das den jungen Sportler vor einer atemberaubende Bergkulisse mit der aufgehenden Sonne zeigt, während der olympischen Jugend-Spiele in Lausanne. "Das war im Januar noch eines der letzten großen Events", erzählt Hangst, der auch wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr "nicht ganz so viele" Bilder gemacht hat, sagt er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Es sei ein schwieriges Jahr voller Herausforderungen gewesen. Umso größer sei seine Freude, dass am Ende eines solchen Jahres ein so toller Erfolg stehe. "Der Sven-Simon-Preis hat unter uns Fotografen einen enorm hohen Stellenwert", wird Hangst vom Veranstalter zitiert.

Der 43-Jährige, der heute mit seiner Familie in Karlsruhe lebt, ist seit rund sieben Jahren für die Agentur Gettyimages tätig und leitet dort als Cheffotograf seit 2016 die Einsätze seiner rund acht Mitarbeiter bei Sportveranstaltungen rund um die Welt. So liege es nicht nur an der Pandemie, sondern auch an seinen Aufgaben im Büro, dass er nicht mehr ganz so viele Fotos machen könne wie früher – es habe in seiner über 20-jährigen Laufbahn Jahre mit 120 Einsätzen, die alle mit Reisen verbunden gewesen seien, gegeben, berichtet er. Allerdings – wenn die olympischen Spiele in Tokio im vergangenen Jahr stattgefunden hätten – er wäre dabei gewesen.

Sein Preisgeld – das er übrigens versteuern muss – will er für die Ausstattung des neuen Domizils stecken, in das die vierköpfige Familie jüngst umgezogen sei.

Preis gab es per Video-Schalte

Auch in diesem Jahr hatten zahlreiche Persönlichkeiten aus dem Sport die Gewinnerfotos ausgewählt: Franziska van Almsick, Dirk Nowitzki, Katarina Witt, Bernhard Langer, Martin Kaymer, Heiner Brand, Birgit Fischer, Franz Beckenbauer, Maria Höfl-Riesch, Stefan Blöcher, Rosi Mittermaier, Nico Rosberg und Boris Becker. Erstmals gehörte auch Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger zur Jury. Vergeben wurde der Preis im Rahmen einer digitalen Video-Schalte.

Der Sven-Simon-Preis ist mit 10 000 Euro der höchstdotierte Sportfotopreis Deutschlands und wird seit 1999 jährlich zum Gedenken an Axel Springer jr., den ältesten Sohn des Verlegers Axel Springer, verliehen. Er war unter dem Pseudonym Sven Simon professioneller Fotograf.