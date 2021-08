2 Die Feuerwehr sperrte in Absprache mit der Polizei den Schweizer-Parkplatz aus Sicherheitsgründen großflächig ab. Foto: Wegner

Schramberg. Wenn’s mit der Zahl der Einsätze so wie gerade weiter geht dann braucht Schramberg bald eine Berufsfeuerwehr: Am Donnerstagabend war es wieder die Abteilung Schramberg, die zu einem eher seltenen Einsatz ausrücken musste: Aus einem Kleintransporter strömte über längere Zeit flüssiger Sauerstoff aus, der unter dem Fahrzeug deutlich als Gaswolke zu sehen war.

Der Fahrer des Fahrzeugs, den die Polizei ermittelte, war aber nicht vor Ort – er war unterwegs nach Basel und hatte den Kleintransporter neben dem Corona-Testzentrum geparkt. Dort war aufgefallen, dass über längere Zeit aus dem Fahrzeug eine Gaswolke austritt.

Da die alarmierte Feuerwehr das Fahrzeug nicht gewaltsam mit einem nicht funkenerzeugenden Werkzeug aufbrechen wollte, wurde der Fahrer von der Polizei aufgefordert wieder nach Schramberg zurück zu kommen. Dort war er allerdings gegen 22 Uhr am Abend noch nicht wieder angekommen.

Am Fahrzeug selbst, so Schrambergs Abteilungskommandant Patrick Wöhrle, sei auch keine Kennzeichnung angebracht, was dieses geladen habe und es sei von außen auch nicht ersichtlich.

Da Sauerstoff, wenn er sich konzentriert in einem Gulli beispielsweise absetze, explosiv sein könne – es müsse nur eine Zigarettenkippe dazugeworfen werden, blieb die Feuerwehr auf Anweisung der Polizei vor Ort. Abgesperrt wurde auch der Geh- und Radweg im Bereich der Berneckstraße vor dem Testzentrum.

Nach Information des Sauerstoff-Abfüllunternehmens komme es immer wieder vor, dass aus einem Fahrzeug, das Flüssigsauerstoff geladen habe, dieser austrete. Allerdings nicht andauernd und über einen so langen Zeitraum, hatte Wöhrle in einem Telefonat mit dem Notdienst der Firma erfahren. Auch der telefonisch erreichte Fahrer konnte sich dieses Verhaltens seiner Ladung nicht erklären – zumal die Farbe des Gases immer wieder auch von weiß ins gräuliche wechselte.

So hieß es für die Einsatzkräfte der Feuerwehr erst einmal abwarten – ansonsten hätte eben das Fahrzeug gewaltsam und damit auch reparaturmäßig teuer aufgebrochen werden müssen. Aber das Warten und die derzeitigen Einsätze sind die Feuerwehrangehörigen ja gewöhnt. 13 Einsätze mindestens eines Fahrzeugs der Abteilung Talstadt an gerade einmal zwölf Tagen kamen im August zusammen – die anderen Abteilungen gar nicht mitgerechnet.