Schramberger Fasnet: Mit Staubwedel und Brezelsegen

Nach zehnjähriger Pause sind die Sulgener Narren zum Abstauben an ihre alte und vertraute Wirkungsstätte zurückgekehrt. Dass die Kegelstube inzwischen „Café & Bar SU“ heißt, spielte dabei keine Rolle. Nicht nur darüber freute sich Zunftchef Patrick Burkandt, sondern auch darüber, dass das Warten endlich ein Ende hatte. Für die Narrenzunft gebe es kein schöneres Datum im Kalender als den 6. Januar. Dies sei der Tag, an dem die Weihnachtskugeln verbannt würden und die Vorfreude auf die anstehenden Wochen ihren Höhepunkt erreiche.

„Der Dreikönigstag kam wie immer zu früh. Aber dennoch stehen wir gut vorbereitet hier und die Häs sind bereit. So können wir nun in die fünfte Jahreszeit starten“, versicherte Burkandt.

Erste Freudensprünge

Ein Lob schickte der Narrenchef an Entertainer Gottlieb „Specht“, der das Abstauben seit vielen Jahren begleite und jeden Tapetenwechsel mitmache. Specht hatte die Sulgener Narren bereits mit einigen Stimmungshits in Schwung gebracht, ehe der Elferrat den großen Kratten hereinschleppte und aufstellte. Mit den bekannten Reimen „Drum vom Staub ich dich befrei, lustig ist die Narretei“ wedelte Gildemeisterin Denise Burkandt dem schlafenden Hansel den Staub von Häs, Gschell und Larve. Dieser schüttelte sich kräftig und vollführte seine ersten Freudensprünge.

Nix zu beanstanden

Bei der Abnahme neuer Kleidlesträger freute sich die Narrenschar, dass nach einer zehnjährigen Durststrecke ein neuer Hansel dazukam. Sowohl er als auch ein Feurenmoosgeist überstanden die peinlich genaue Kleidleprüfung tadellos. Damit stand dem ersten Brezelsegen der Fasnet 2026 nichts mehr im Wege.

Für besondere Verdienste zeichnete Ehrenpräsident Hape Marte (von rechts) Präsident Partrick Burkandt und Maikel Fortmeier mit dem Europa-Narr in Silber aus. Für zehn und 13 Jahre Mitglied der Zunftgarde wurden Denise Müller (links) und Vanessa Urbild geehrt. Foto: Herzog

Ehrenpräsident Hape Marte erhielt die bislang noch fehlende Narrenkappe und ist nun für dieses Amt komplett eingekleidet. Ihm war es als Ausschussmitglied der Europäischen Narrenvereinigung (ENV) vorbehalten, Maikel Fortmeier und Patrick Burkandt als Anerkennung für besondere Verdienste um den Erhalt des fasnetlichen Brauchtums mit dem „Narr von Europa“ in Silber auszuzeichnen. Den ENV-Jahresorden erhielten Juliane Erdmann, Christian Forster, Florian Müller sowie die Zunftgarde.

Gardearbeit mit Herzblut

Für zehn beziehungsweise 13 Jahre Gardearbeit mit Herzblut zeichnete Patrick Burkandt die Gardemädels Vanessa Urbild und Denise Müller aus. Wie er hervorhob, trotzten sie seit Jahren Wind und Wetter bei Umzügen, hätten unzählige Bühnen zum Beben gebracht und seien der Garde trotz anstrengender Proben stets treu geblieben.

„Sieben schöne Jahre“

Abschließend dankte der Zunftpräsident seiner Vorgängerin Sonja Baier für ihre siebenjährige Amtsführung. In der von Corona geprägten Zeit hätten Hürden übersprungen und Entscheidungen getroffen werden müssen, die nicht immer einfach gewesen seien und der Zunft viel abverlangt hätten. „In dieser Phase hast du Verantwortung getragen und deine Zeit und Energie in die Zunft investiert“, dankte Burkandt mit einem Präsent.

Wie Baier erklärte, könne man vorne nur dann etwas bewegen, wenn ein Team hinter einem stehe. Der Applaus gehöre deshalb allen. Aus einer Sektlaune heraus sei der Kinderumzug mit Kinderball entstanden, die hervorragend eingeschlagen hätten. „Ich hatte bei meiner Arbeit sehr viel Unterstützung – es waren sieben schöne Jahre“, gab Baier den Dank zurück, ehe Specht mit Unterhaltungsliedern zum gemütlichen Teil überleitete.