Schramberger Fasnet: Mit Staubwedel und Brezelsegen

Bei der Narrenzunft Sulgen hat erstmals der neue Präsident Patrick Burkandt abgestaubt.
Nach zehnjähriger Pause sind die Sulgener Narren zum Abstauben an ihre alte und vertraute Wirkungsstätte zurückgekehrt. Dass die Kegelstube inzwischen „Café & Bar SU“ heißt, spielte dabei keine Rolle. Nicht nur darüber freute sich Zunftchef Patrick Burkandt, sondern auch darüber, dass das Warten endlich ein Ende hatte. Für die Narrenzunft gebe es kein schöneres Datum im Kalender als den 6. Januar. Dies sei der Tag, an dem die Weihnachtskugeln verbannt würden und die Vorfreude auf die anstehenden Wochen ihren Höhepunkt erreiche.