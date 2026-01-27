Damit Zehntausende Narren unbeschwert feiern können, haben Stadt und Narrenzunft das Sicherheitskonzept für die Fasnet 2026 finalisiert.
Die Narrenzunft Schramberg mit den Da-Bach-na-Fahrern und die Stadtverwaltung haben es geschafft: Das Sicherheitskonzept für die Fasnet 2026 steht. Auf Anfrage teilte die Stadt mit, dass dieses gemeinsam mit einem externen Dienstleister – dem Ingenieurbüro für Brandschutz und Sicherheit „concept112“ – erarbeitet und unter anderem mit dem Polizeirevier Schramberg abgestimmt worden sei.