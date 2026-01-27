Die Narrenzunft Schramberg mit den Da-Bach-na-Fahrern und die Stadtverwaltung haben es geschafft: Das Sicherheitskonzept für die Fasnet 2026 steht. Auf Anfrage teilte die Stadt mit, dass dieses gemeinsam mit einem externen Dienstleister – dem Ingenieurbüro für Brandschutz und Sicherheit „concept112“ – erarbeitet und unter anderem mit dem Polizeirevier Schramberg abgestimmt worden sei.

„Es ist in Kraft und wird umgesetzt“, bestätigte Pressereferent Hannes Herrmann. Ein Sicherheitskonzept bedeute jedoch nicht zwangsläufig, dass zahlreiche neue Vorgaben hinzukämen oder den Veranstaltern völlig neue Anforderungen gemacht würden, so Herrmann weiter. Häufig seien die Veranstalter bereits sehr gut aufgestellt und die Veranstaltungen entsprechend organisiert. In diesen Fällen würden die bestehenden Maßnahmen dokumentiert und, wo nötig, ergänzt, erweitert oder bewertet. „Das heißt: Die allermeisten Veranstalter machen bereits jetzt eine ganz hervorragende Arbeit“, betonte Herrmann.

Fahrzeuge versperren die Zufahrten

Da jedoch nicht alles mit eigener Manpower zu bewältigen sei, würden bei der Fasnet 2026 zusätzlich externe Security-Kräfte eingesetzt. Diese unterstützen am Fasnetsmontag die Polizeibeamten des Reviers Schramberg. „An diesem Tag sind wir mit allem, was wir haben, vor Ort – so wie jedes Jahr“, erläuterte Hauptkommissar Patrick Fricke. Er selbst wird am Fasnetsmontag erneut als Einsatzleiter fungieren und im Bereich des Tunnels mit einem Einsatzfahrzeug die Zufahrt in die Innenstadt absperren beziehungsweise kontrollieren. Neu ist auch der Einsatz eines städtischen Fahrzeugs, das im Bereich des Paradiesplatzes die Linksabbiegespur sichert, so Fricke. Das Sicherheitskonzept selbst bezeichnete er als ein „Riesenpamphlet“ mit mehr als 100 Seiten. Darin ist unter anderem festgelegt, wie hoch die maximale Belastung der Brücken sein darf – diese sind bei den Gästen der Bach-na-Fahrt besonders beliebt. Wird die Belastung durch das Gewicht der Zuschauer zu hoch, ist in erster Linie der Ordnungsdienst der Stadtverwaltung dafür zuständig, dass Personen die Brücke verlassen. „Das zu kontrollieren wird allerdings schwierig“, so Patrick Fricke. Weitere Bestandteile des Sicherheitspakets betreffen unter anderem Fluchtwege sowie den Brandschutz.

„Das kostet ordentlich Geld“

Bereits auf der ersten Vollversammlung der Da-Bach-na-Fahrer hatten die neuen Vorstände Marcus und Simon King die Kanalfahrer darüber informiert, dass in einer „konstruktiven Sitzung Anfang Dezember mit der Stadt eine Übergangslösung“ für die Fasnet 2026 erreicht worden sei. Offensichtlich seien für die Zuschauertribünen neue Statiken und Prüfbücher erforderlich, damit eine Abnahme durch den TÜV erfolgen könne. „Das kostet ordentlich Geld“, hieß es dazu.

Medizinischer Notfall an der Zieltribüne

Nachdem es im vergangenen Jahr an der Zieltribüne zu einem medizinischen Notfall gekommen war, werden in diesem Jahr an allen drei Tribünen jeweils Megafone bereitgestellt. So könne auch bei starkem Umgebungslärm im Bedarfsfall Hilfe angefordert werden. Auch bei der Da-Bach-na-Fahrer-Taufe gibt es eine Neuerung: Künftig steht ein Helfer in Wathosen bereit, der einem Täufling bei Bedarf sofort beistehen kann.

Zunftmeister Tobias Dold zeigte sich erleichtert darüber, dass das Sicherheitskonzept nun abgeschlossen werden konnte. „In den vergangenen Jahren haben wir schon Schritt für Schritt Verbesserungen umgesetzt. Wir hatten bereits vor der Erstellung eines Sicherheitskonzeptes einen guten Sicherheitsstandard“, erklärte Dold. Die Kosten stiegen überall, deshalb sei man dankbar, dass man gemeinsam mit der Stadt eine Lösung gefunden habe, die sich in einem erträglichen Rahmen bewege.

Auf welche konkreten Vorkehrungen sich die närrischen Gäste verlassen können – allein am Fasnetsmontag waren in der Vergangenheit bis zu 30.000 Zuschauer in der Stadt – wollte Dold nicht näher eingehen. Für ihn sei jetzt erst einmal Fasnet.