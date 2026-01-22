Schramberger Fasnet: Ein scharfzüngiges Tier mit Geschichte

„D’ Hoorig Katz“ blickt auf 150 Jahre närrische Geschichte zurück. Das Stadtmuseum zeigt aus diesem Anlass eine Ausstellung zur Entwicklung des Schramberger Narrenblättles.
„D’ Hoorig Katz“ ist ein besonderes Tier. Scharfäugig und scharfzüngig schaut sie gerade dann hin, wenn man nicht gesehen werden will, wenn einen das Pech verfolgt oder die Stadtverwaltung einen kleinen Schubser braucht. Humorvoll und hochpolitisch reicht ihr Inhalt von absurd bis peinlich. Sie hat stets Hunger nach neuen Geschichten, die die Leser dann pünktlich zu den Hochtagen der Fasnet in gedruckter Form genießen können. Und sie ist älter, als man denkt.