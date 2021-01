Schramberger Fasnet Die "Hoorig Katz" leuchtet trotz Corona-Pandemie

Dank an den Bauhof

"Es war uns ein großes Anliegen, dass die ›Hoorig Katz‹ in diesem schweren Jahr bereits zum Dreikönigstag von der Hohenschramberg aus über die Talstadt wacht", erklärt Zunftmeister Tobias Dold. "Ein großes Danke geht an den Bauhof, der den Winterstern abgehängt habt, dass wir auch direkt loslegen konnten", betont Dold.

Modell Nummer vier

Das erledigte das Bauhof-Team am Dienstag in den Morgenstunden. Etwas später, am Vormittag, fanden sich dann einige Elferräte am Fundus der Narrenzunft ein – ausgestattet mit Handschuhen, Motivation und Mund-Nasen-Schutz – und luden die insgesamt vier Teile der Alukatze auf den Anhänger der Schlosserei King aus Lauterbach.

Dank an den Schlosser

Schlossermeister Manfred King hat die aktuelle "Hoorig Katz" im Auftrag der Narrenzunft gebaut und lässt es sich – wie auch Sohn Oli – seitdem nicht nehmen, einen Bärenanteil beim Aufbau zu übernehmen. "Es müsste jetzt das fünfte Jahr etwa sein", schätzt King. Bestätigendes Nicken der erfahrenen Elfer. Dass die Kings diese Arbeit den Elferräten nicht allein überlassen, hängt wohl hauptsächlich mit Fragen des Könnens und Equipments zusammen. Vielleicht hat Manfred King aber auch einmal erfahren, dass eine der Katzen-Vorgängerinnen sich einst beim Transport selbstständig gemacht, bei voller Fahrt einen Ausflug in die Wiese gemacht und dabei eines ihrer sieben Leben verloren hat. Dass er dieses Schicksal seiner Schöpfung ersparen möchte, läge also ebenso nahe.

Schwieriges Terrain

Hat die Katze den Parkplatz an der Hohenschramberg einmal erreicht, muss der Weg nach vorne zur Ruine geschafft werden – ein Kraftmarsch, der sich aufgrund der Beschaffenheit des Grunds je nach Witterung in der Vergangenheit teilweise als höchst anspruchsvoll erwiesen hat. Auch deshalb soll Elfer Dieter Neininger dieses Jahr kurz vor dem Aufhänge-Termin mit fachmännisch abschätzendem Blick in der Gegend der Burgruine gesichtet worden sein.

Apropos Katzen-Vorgängerinnen – Elfer Martin Mettmann erinnert sich: Das erste Exemplar brachte Anfang der 2000er-Jahre eine Gruppe um Initiator und Fasnets-Urgestein "Sigger" Hafner an. Diese sei noch eher ein Provisorium gewesen. Das zweite (noch wesentlich kleinere) und dritte Kätzle waren beide noch aus Holz und leisteten jeweils einige Jahre lang ihren Dienst – Nummer zwei leuchtete im Anschluss an ihre Ablösung zudem weiterhin von der Ruine Schilteck aus. Sie alle hatten noch Glühbirnen, erst die vierte, die Alu-Katze, hat einen Lichterschlauch.

Während nun am Dienstag die Elferräte beim Anblick der Talstadt über das aktuelle soziale und kommunalpolitische Geschehen sinnierten, musste der Lauterbacher Schlosser den Aufbau wegen eines technischen Defekts zwar unterbrechen – nur kurze Zeit darauf vermeldeten die Elfer aber: Die "Hoorig Katz" hängt.

Infokasten: "Futter, bitte"

Die "Hoorig Katz" hängt nun wieder an der Hohenschramberg – und hat offenbar einen Bärenhunger: "Das Narrenblättle ›Hoorig Katz‹ wünscht Narren und Freunden ein gutes neues Jahr und bittet um Futter", heißt es in einer Mitteilung.

In vier Wochen erscheint das neue Blättle und bis jetzt ist es noch sehr dünn, bedauern die Macher. Deshalb sind nette Geschichten und Anekdoten, auch Screenshots von außergewöhnlichen Videokonferenzen, Presseartikel, Behördenbriefe, falsche Strafzettel, Handy-Unfälle, Navi-Fehlleitungen, misslungene Weihnachtsessen, Missgeschicke bei der Körperpflege, "Medizynisches", Gedichte und sonstige Botschaften willkommen. Die Hoorig-Katz-Redaktion ist unter E-Mail info@linkdesign.de offen für alles. Anonyme Einsendungen werden allerdings nicht verwendet.