Schramberger Falkenhexen: Götterbote schwebt in den Bärensaal ein

Einen rauschenden Ball mit 30 Gastzünften haben die Schramberger Falken-Hexen am Samstagabend im Bärensaal gefeiert.
Wobei: Eigentlich betraten die Gäste weniger den Bärensaal als vielmehr den Olymp – denn die griechische Mythologie stand im Mittelpunkt des Abends. Bereits die liebevoll gestaltete Dekoration ließ keinen Zweifel an diesem Motto. Die Eröffnungsnummer ließ keine Fragen offen, wohin die Reise gehen würde. Mit einem Streitwagen zog ein Teil der griechischen Götterschar in den Saal ein, auf der Bühne versammelte Zeus seine Gefolgschaft. Schließlich ging er, unterstützt von der Falken-Hexe, einen Deal mit Medusa ein: Sie durfte ihre Schlangenhaare ablegen und wurde wieder Mensch. – inklusive eines während des Tanzes vollzogenen Outfit-Wechsels.