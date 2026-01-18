Schramberger Falkenhexen: Götterbote schwebt in den Bärensaal ein

Einen rauschenden Ball mit 30 Gastzünften haben die Schramberger Falken-Hexen am Samstagabend im Bärensaal gefeiert.
Wobei: Eigentlich betraten die Gäste weniger den Bärensaal als vielmehr den Olymp – denn die griechische Mythologie stand im Mittelpunkt des Abends. Bereits die liebevoll gestaltete Dekoration ließ keinen Zweifel an diesem Motto. Die Bars waren thematisch passend dekoriert, und im Treppenhaus wurden die Besucher symbolisch durch die Unterwelt hinauf zu den Göttern geführt: Unten dominierten dunkle Farben und düstere Porträts des Vereinsvorstands, während sich das Bild nach oben hin aufhellte und dieselben „Vorstandsgötter“ in freundlicher, beinahe himmlischer Ausführung von den Wänden grüßten.