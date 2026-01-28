Schramberger Einzelhandel: Gut angezogen für die Zukunft

Schon als Jugendlicher begleitete Hans Moser seinen Vater zu Einkaufsterminen. Heute entscheidet er selbst, welche Mode im Schramberger Traditionshaus über die Ladentheke geht.
Hans Moser erinnert sich noch gut an die Zeiten, als ihn sein Vater zu Einkaufsterminen nach Sindelfingen mitnahm – Frank Moser am Steuer, er selbst auf der Rückbank. Während sich der Schramberger Herrenausstatter um neue Stoffe und Schnitte kümmerte, saß der Sohn als Jugendlicher in einer Ecke und beschäftigte sich mit Videospielen. Heute ist es Hans Moser selbst, der als Geschäftsführer von Hafner Herrenbekleidung im Mode- und Orderzentrum bei Stuttgart entscheidet, welche Ware für die Kunden bestellt wird.