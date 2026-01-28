Schramberger Einzelhandel: Gut angezogen für die Zukunft

Schon als Jugendlicher begleitete Hans Moser seinen Vater zu Einkaufsterminen. Heute entscheidet er selbst, welche Mode im Schramberger Traditionshaus über die Ladentheke geht.

Hans Moser erinnert sich noch gut an die Zeiten, als ihn sein Vater zu Einkaufsterminen nach Sindelfingen mitnahm – Frank Moser am Steuer, er selbst auf der Rückbank. Während sich der Schramberger Herrenausstatter um neue Stoffe und Schnitte kümmerte, saß der Sohn als Jugendlicher in einer Ecke und beschäftigte sich mit Videospielen. Heute ist es Hans Moser selbst, der als Geschäftsführer von Hafner Herrenbekleidung im Mode- und Orderzentrum bei Stuttgart entscheidet, welche Ware für die Kunden bestellt wird.

Schon immer Interesse an Mode Seit einem Jahr trägt der heute 26-Jährige die Verantwortung für das Traditionshaus in der Schramberger Fußgängerzone. Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich um Einkauf, Beratung und die kaufmännischen Aufgaben – kurzum um alles, was ein inhabergeführtes Fachgeschäft mit sich bringt. Eigentlich macht er damit genau das, was er schon immer wollte. „Mode hat mich schon immer interessiert, und die Übernahme des Betriebs war eigentlich schon zu Schulzeiten mein Plan“, erzählt Hans Moser. Doch der überraschende Tod seines Vaters im April vergangenen Jahres warf ihn quasi ins kalte Wasser.

Foto: Zeger

Der Textilbetriebswirt hatte gerade seinen Bachelorabschluss in der Tasche, als bei Frank Moser Krebs diagnostiziert wurde. Innerhalb weniger Wochen musste die Übergabe des Geschäfts an den Sohn erfolgen. Der Schramberger Unternehmer, der das Fachgeschäft 2004 übernommen hatte, konnte nur noch vom Krankenbett aus unterstützen.

„Ich wollte das Geschäft auf jeden Fall in seinem Sinne weiterführen, so dass er es so vorfindet, wie er es verlassen hat. Anfangs dachten wir ja noch, dass er die Krankheit besiegt“, berichtet Hans Moser. Doch es kam anders: Nach nur wenigen Wochen verlor Frank Moser den Kampf gegen die Krankheit. „Der Tod meines Vaters war für uns alle ein Schock.“

Wie lief das erste Jahr als Inhaber?

Umso dankbarer zeigt sich Hans Moser für die große Unterstützung aus der Kundschaft und der Stadtgesellschaft. Trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage im Einzelhandel – insbesondere in der Textilbranche – blickt er positiv auf das erste Jahr zurück. „Ich mag meinen Beruf sehr und bin mit dem Verlauf des ersten Jahres ganz zufrieden“, sagt er. Gemeinsam mit seinem Team könne er vor allem durch großes Produktwissen und fachkundige Beratung punkten. „Das kann man online nicht bieten.“

Foto: Zeger

Behutsam und mit Bedacht setzt der junge Inhaber inzwischen auch eigene Ideen um. „So langsam ist meine Handschrift ein wenig zu sehen“, erklärt er. Das Sortiment wurde verjüngt, die Sortierung angepasst und organisatorische Abläufe leicht verändert. Vieles, was sein Vater eingeführt hatte, habe sich jedoch über Jahre bewährt – etwa der Ruhetag am Montag.

Seit dem vergangenen Herbst gibt der leidenschaftliche Anzugträger sein Wissen zudem an seinen Auszubildenden Andreas Albaba weiter. Im Verkauf wird er außerdem von Melanie Gabel unterstützt.

Tipp für die Nachfolge

Viel Zeit für Freizeit bleibt ihm in seiner neuen Position nicht, und wenn doch, liest er sehr gerne. „Ich würde es aber auf jeden Fall wieder so machen“, sagt Hans Moser rückblickend.

Gefragt nach einem Tipp für die Nachfolge in einem Familienbetrieb antwortet er: „Man sollte sich selbst etwas zutrauen, dem eigenen Gefühl vertrauen und nicht so viel Angst haben.“

Im Mode- und Orderzentrum in Sindelfingen hat Hans Moser übrigens bereits die Ware für die Wintersaison 2026/2027 geordert. „Viel Strick und lässige Anzüge“, verrät er.