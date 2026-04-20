Schramberger Buchhandlung schließt: Hilfe von der Stadt?
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In der Buchhandlung läuft der Ausverkauf. Foto: Fritsche

Zum Thema „Die Talstadt verliert ihre Buchhandlung“ schreibt unsere Leserin Sylvia Pfundstein.

Die Buchlese schließt. Wie unglaublich traurig ist das. Viele Jahre hat die Bücherei Tennenbronn vertrauensvoll mit der Buchlese in Schramberg zusammengearbeitet, um die jährliche Buchausstellung in Tennenbronn zu stemmen. Viele Male bin ich mit Freude in diesen schönen Buchladen gegangen, um Lesestoff für mich oder Geschenke zu kaufen, zu schmökern oder einfach ein Schwätzle zu halten. Für mich fast unbegreiflich, dass dieser Laden nicht zu retten ist. Die Schramberger Innenstadt wird wieder ärmer und verliert weiter an Attraktivität. So viele Ladenlokalitäten sind leer, könnten aber vielleicht mit einer geringeren Pacht wieder mit Leben gefüllt werden.

 

Einkaufsmoral

Gibt es von Seiten der Stadt Schramberg keine Möglichkeit kurzfristig in Schwierigkeit geratenen Ladenbetreiber unter die Arme zu greifen? Vielleicht sollte man sich mal darüber Gedanken machen, anstatt diese für unsinnige Schramberger Autokennzeichen oder Ähnliches zu verschwenden. Aber wenn sich unsere Einkaufsmoral nicht ändert, und wir nicht wieder vor Ort einkaufen, werden wir mit einer sterbenden Stadt und allen daraus resultierenden Folgen leben müssen.

Sylvia Pfundstein Schramberg

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