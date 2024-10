1 Dieter Vanselow (Zweiter von rechts), hier jüngst in der Bibelerlebniswelt beim Besuch von Prälat Markus Schoch aus Reutlingen (links), mit Mitgestalterin Birgit Specht im Palästinakleid sowie Pfarrer Friedhelm Bühner (Zweiter von links) und Martin Rapp. Foto: BEW

Dieter Vanselow aus Schramberg-Schönbronn war einst Erziehungsleiter der Schneller-Schulen – darunter auch in Khirbet Khanafar im Libanon, die in der Bekaa-Hochebene liegt. Die Schule liegt in einem Gebiet, das Israel aufgrund vieler Hisbollah-Stellungen angreifen könnte.









Dieter Vanselow ist in großer Sorge. Denn die Johann-Ludwig-Schneller-Schule in Khirbet-Khanafar in der Bekaa-Hochebene, bei der er einst als Erziehungsleiter tätig war, ist in großer Gefahr.