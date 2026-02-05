Schramberger Anwältin klärt auf: Wenn Trennung zum Dauerstreit wird

Der Fall Christina Block und was er für Familien bedeutet.
Der Sorgerechtsstreit um Christina Block hat bundesweit für Aufsehen gesorgt und die öffentliche Debatte über elterliche Konflikte, Kindeswohl und die Grenzen rechtlicher Auseinandersetzungen neu entfacht. Die Unternehmerin und Miterbin der Block-Gruppe befindet sich seit Jahren in einem hoch eskalierten Streit mit dem Vater ihrer Kinder um das Sorgerecht und den Aufenthaltsort der Kinder. Besondere Brisanz erhielt der Fall, als es rund um den Jahreswechsel 2023/2024 zu einem Vorfall in Dänemark kam, bei dem die Kinder gegen den Willen des dort sorgeberechtigten Elternteils nach Deutschland gebracht worden sein sollen. In der Folge ermittelten deutsche Strafverfolgungsbehörden wegen des Verdachts der Kindesentziehung. Der Fall mündete in ein Strafverfahren, das seit Juli vergangenen Jahres in Hamburg läuft. Weitere Termine sind bis Ende Juni angesetzt.