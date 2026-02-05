Schramberger Anwältin klärt auf: Wenn Trennung zum Dauerstreit wird

Der Fall Christina Block und was er für Familien bedeutet.

Der Sorgerechtsstreit um Christina Block hat bundesweit für Aufsehen gesorgt und die öffentliche Debatte über elterliche Konflikte, Kindeswohl und die Grenzen rechtlicher Auseinandersetzungen neu entfacht. Die Unternehmerin und Miterbin der Block-Gruppe befindet sich seit Jahren in einem hoch eskalierten Streit mit dem Vater ihrer Kinder um das Sorgerecht und den Aufenthaltsort der Kinder. Besondere Brisanz erhielt der Fall, als es rund um den Jahreswechsel 2023/2024 zu einem Vorfall in Dänemark kam, bei dem die Kinder gegen den Willen des dort sorgeberechtigten Elternteils nach Deutschland gebracht worden sein sollen. In der Folge ermittelten deutsche Strafverfolgungsbehörden wegen des Verdachts der Kindesentziehung. Der Fall mündete in ein Strafverfahren, das seit Juli vergangenen Jahres in Hamburg läuft. Weitere Termine sind bis Ende Juni angesetzt.

Wie sieht die Lage vor Ort aus? Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens zeigt der Fall in aller Deutlichkeit, wie schnell Sorgerechtskonflikte eskalieren können – und welche gravierenden Folgen dies für Kinder, Eltern und alle beteiligten Institutionen haben kann. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie solche Konflikte jenseits prominenter Einzelfälle im Alltag der Familiengerichte gehandhabt werden: Wie sieht die Lage vor Ort aus? Wie häufig geraten Verfahren außer Kontrolle? Und welche Möglichkeiten gibt es, Eskalationen zu verhindern?

Diese Fragen ordnen wir im Gespräch mit Anna Glaßbrenner ein, sie ist Fachanwältin für Familienrecht und hat ihre Kanzlei in der Talstadt.

Anna Glaßbrenner Foto: Privat

Warum berührt ein solcher Sorgerechtsstreit die Menschen so stark?

Wenn Kinder betroffen sind, ist das allgemeine Interesse sehr hoch, da sich die meisten in die Lager der Betroffenen hineinversetzen können.

Wie ist das Sorgerecht in Deutschland grundsätzlich geregelt?

Bei verheirateten Paaren haben beide Elternteile nach der Geburt das gemeinsame Sorgerecht. Bei nicht verheirateten Paaren hat zunächst grundsätzlich die Mutter die alleinige elterliche Sorge. Schon vor der Geburt, kann man jedoch durch eine Sorgeerklärung die gemeinsame elterliche Sorge herstellen.

Welche Rolle spielt das Kindeswohl in Sorgerechtsentscheidungen – und wie wird es konkret geprüft?

Das Kindeswohl steht stets an oberster Stelle. In den meisten Fällen bestellt das Gericht dem Kind einen Verfahrensbeistand. Dieser soll die Interessen des Kindes im Verfahren vertreten und einen besonderen Blick auf das Kindeswohl haben. Das Kind wird sodann in der Regel noch vom Gericht selbst angehört, um sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. In komplizierten Fällen kann auch ein psychologisches Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben werden.

Ab welchem Alter wird der Wille des Kindes berücksichtigt und mit welchem Gewicht?

Es gibt keine feste Altersgrenze, ab welchem der Kindeswille besonders berücksichtigt wird. Die Bedeutung des Kindeswillen nimmt jedoch mit dem Alter zu. Der Kindeswille ist stets zu beachten und im Zusammenhang mit dem Kindeswohl zu betrachten.

Wie häufig sind hoch eskalierte Sorgerechtsstreitigkeiten in unserer Region?

Sorgerechtsstreitigkeiten gibt es häufig. So hoch eskalierende Streitigkeiten wie im Fall Block sind jedoch eher selten. Meistens können die Eltern gemeinsam mit den anderen Verfahrensbeteiligten eine Lösung finden.

Unterscheidet sich die Praxis an den hiesigen Familiengerichten von dem, was man in solchen prominenten Fällen wahrnimmt?

Da die familienrechtlichen Streitigkeiten stets nicht öffentlich verhandelt werden, kann man nur schwer einen Blick hinter die Kulissen werfen. Grundsätzlich sollte in jedem Fall das Kindeswohl im Vordergrund stehen und das Gericht im Hinblick hierauf eine Entscheidung treffen.

Wie gehen Gerichte vor Ort mit Konflikten um, wenn die Fronten zwischen den Eltern völlig verhärtet sind?

Die Gerichte versuchen zunächst immer eine Lösung gemeinsam mit den Eltern zu erarbeiten. Sollten die Fronten jedoch verhärtet bleiben, muss das Gericht eine Entscheidung treffen.

Gibt es Fälle, in denen das Verhalten eines Elternteils zu einem vollständigen Entzug des Sorgerechts führt?

Diese Fälle gibt es selbstverständlich auch hier bei uns in der Region.

Was raten Sie Eltern, die merken, dass ein Konflikt zunehmend außer Kontrolle gerät?

Zunächst sollten sich Eltern immer vor Augen führen, dass die Kinder die Leidtragenden eines solchen Konfliktes sind. Zum Wohle der Kinder sollten die Eltern es erst gar nicht zu einer Eskalation der Situation kommen lassen. Zunächst kann das zuständige Jugendamt um Vermittlung ersucht werden. Sollte hierbei keine Lösung gefunden werden ist ein Rechtsanwalt der richtige Ansprechpartner.

Was ist aus Ihrer Erfahrung der häufigste Fehler, den Eltern in Sorgerechtsstreitigkeiten machen?

Häufig können die beteiligten Eltern sich nicht von den Enttäuschungen aus der Beziehung abgrenzen. Zum Wohle des Kindes sollten diese jedoch in einem Sorgerechtsstreit außen vor bleiben und nur die Belange des Kindes betrachtet werden.

Welchen einen Satz sollten sich Eltern in Trennungssituationen immer vor Augen halten?

Auch wenn wir kein Paar mehr sind, sind wir noch immer Eltern und werden dies auch für immer sein. Unser Kind steht an erster Stelle und Entscheidungen werden zum Wohle des Kindes getroffen.