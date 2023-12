Schramberger Adventskalender: Obst- und Gartenbauverein strebt Verjüngung an

Obst- und Gartenbauverein strebt Verjüngung an

5 Schnittkurse sind ein gängiger Programmpunkt beim Obst- und Gartenbauverein. Foto: OGV

Lehrreiche Schnittkurse, interessante Fachvorträge und auch die Gemeinschaft kommt beim Obst- und Gartenbauverein Schramberg-Sulgen nicht zu kurz. Doch die Altersstruktur macht dem Verein zu schaffen, wie Vorsitzender Günter Schall im 19. Türchen des Schramberger Adventskalenders offenbart.









Der jährliche Tag der offenen Gartentür fand dieses Jahr am 25. Juni in Rottweil statt, mitveranstaltet vom Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis Rottweil. „Da sucht man im Kreis fünf oder sechs Gärten raus, die dann von den Leuten besichtigt werden können“, berichtet Günter Schall, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Schramberg-Sulgen. Dabei stehen Spendenboxen parat. Erst vor wenigen Wochen wurde das gesammelte Spendengeld an den Freundeskreis Rottenmünster abgegeben, teilt Schall mit.