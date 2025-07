Was in den 40 Jahren nach dem Abi alles passiert ist

1 40 Jahre nach ihrem Abitur trafen sich die ehemaligen Schüler des Gymnasiums Schramberg. Foto: Jahrgang So unterschiedlich die Charaktere zu Abi-Zeiten waren, so unterschiedlich sind auch die Lebenswege verlaufen – das stellte der Abijahrgang 1985 aus Schramberg beim Wiedersehen fest.







Link kopiert



Es war 1985, und es waren die Hits wie „Live is Life“ von Opus oder „You’re My Heart, You’re My Soul“ von Modern Talking, die die Singlecharts des Jahres bestimmten und 113 Abiturientinnen und Abiturienten musikalisch beim erfolgreichen Bestehen der Reifeprüfung unterstützten.