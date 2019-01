Schramberg Zwölf Mannschaften treten für den RV "Edelweiß" in die Pedale

Um die Jugend bei Laune zu halten, wurde einiges unternommen, wie aus dem Bericht von Jugendleiter Patrick Ehrmann zu erfahren war. Die Nachtwanderung nach Heiligenbronn bereitete ebenso Spaß wie das Elterntraining mit ihren Sprösslingen. Zur Nachwuchsgewinnung wurde mit der Grundschule Sulgen wieder ein Radballtraining angeboten. Auch beim dreitägigen Zeltlager des Radballkreises in Haigerloch-Trillfingen verbrachten einige Jugendliche vom Edelweiß gesellige Stunden.

Nicht zuletzt durch eine Spende des RVE-Jugendfördervereins konnte Hauptkassierer Bernd Pfundstein ein Plus im vierstelligen Bereich ausweisen.

Neben den zahlreichen Radball-Spieltagen sind im vollgespickten Terminkalender des RVE die Teilnahme an den Fasnet-Umzügen in Sulgen, Schramberg und Heiligenbronn, die Fahrradbörse in der Festhalle (23. März), das Gartenfest auf der Doldwiese (15. bis 18. Juli) geplant. Auch die Herbstkreistagung in Sulgen und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in der Talstadt (6. bis 8. Dezember) stehen im Kalender. Am gleichen Wochenende will eine Fangruppe die Hallenradsport-Weltmeisterschaft in Basel besuchen.