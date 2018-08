Schramberg Zweimal wöchentlich ans Netz

Abhängig von der Technik dauert ein Ladevorgang auf etwa 80 Prozent der Akku-Kapazität zwischen 20 Minuten und zehn Stunden. Mit einem "völlig neuen Gefühl und total entspannt" fährt Georg Auber mit seinem Tesla S seit gut zwei Jahren. Das übersichtliche Display zeigt 49 780 Kilometer an. Bei seinem täglichen Gebrauch im Schwarzwald erreiche er mit einer Akku-Ladung (mit Klimaanlage oder Heizung) etwa 300 Kilometer. Die Computer-Steuerung zeige ihm die restliche Reichweite sehr genau an und dazu die nächsten Tesla-Ladestationen. Diese eigenen Stationen habe Tesla konsequent an Autobahnen und Hotels ausgebaut. Dort könne er mit seiner Karte kostenlos innerhalb von 20 Minuten die Akkus auf 80 Prozent aufladen, sodass auch längere Touren – selbst ins Ausland – kein Problem seien.

Mit dem grünen Kabel und den passenden Steckern könne er an jeder anderen Station aufladen und halte dazu zwei Karten bereit, wie er an den beiden neuen Plätzen am Elektro-Geschäft in Mariazell vorführt. Bei Telekom gebe es Planungen, die Telefonschränke zu Ladestationen auszubauen. Er achte aber sehr darauf, den Sonnenstrom von der eigenen PV-Anlage zu nutzen und lade sein Auto in der Garage.

Das Bewusstsein für die Umwelt spielt bei den E-Fahrern eine große Rolle, denn mit guter Planung und einer vorausschauenden Fahrweise belaste man die Umwelt viel weniger als mit einem Verbrenner. Mit dem Ausbau der Ladestationen sei die Reichweitenangst längst überholt.