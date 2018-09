Schramberg Zweimal den Ehrenbrief verliehen

Immer größere Hürden im Weg

Auch der Vorsitzende des Sportverbands Ralf Rückert betonte wie wichtig, die ehrenamtliche Arbeit für die Schramberger Sportvereine sei.

Ohne ehrenamtliche Unterstützung durch Trainer, Betreuer und Vorstand könne kein Einzelsportler und keine Mannschaft ihren Sport- und Spielbetrieb durchführen. Doch den ehrenamtlich Engagierten würden immer größere Hürden in den Weg gelegt, was ihren Einsatz noch lobenswerter und wichtiger mache. Rückert bedankte sich bei den Engagierten und wies darauf hin, dass sich auch die Stadt Schramberg mit einem "Ehrenamtstag" am Samstag, 29. September, im Stadtteil Tennenbronn bei allen Ehrenamtlichen in der Stadt bedanken möchte. Sein großer Dank galt auch der Stadt selbst, die den Vereinen ihre Sportstätten aus dem städtischen Besitz kostenlos zur Verfügung stellt. Ein nicht selbstverständliches Angebot, wie Rückert betonte.

Bevor er mit den Ehrungen fortfuhr, bedankte sich Rückert bei Thomas Herzog für das stets offene Ohr, die Unterstützung der Vereine und die Wertschätzung ihrer Arbeit, bei Berthold Kammerer für die tolle, jahrelange Zusammenarbeit und dessen Engagement für die Sportvereine, bei Aileen Berberich für die Vorbereitung der Gutscheine und Urkunden der Stadt und die anschließende Bewirtung sowie bei Hausmeister Cezar Bucureasa für dessen zusätzliche Arbeit.

Mit der Bronze-Medaille ausgezeichnet wurden Nicole Hezel, Robin Hezel und Andreas Moosmann vom Athletenverein Sulgen, Ralf Tomaschewski von der DLRG Schramberg, Thomas Brüstle vom Radfahrverein Edelweiß, Kim Lörcher von der Schützengesellschaft Schramberg, Felix Ehret, Karin Pfaff und Patrick Schumacher von der Handballabteilung der SG Schramberg, Jana Hilser und Reinhard Hug vom Sportschützenverein Tennenbronn sowie Peter Bellgardt, Igor Deiwald, Fritz Eschle, Gerold Flaig, Nadja Huber, Axel Kaiser, Gabriele Moosmann, Waldemar Reswich, Dirk Rettenmaier, Dietmar Schote und Thomas Weidenauer vom Tischtennisclub Sulgen.

Überragende Leistungen über Jahre hinweg

Eine Silbermedaille erhielten Valentin Baier, Alexander Hezel, Rico Hezel, Jannik Malz, David Schulze und Ronja Stribick vom Athletenverein Sulgen, Björn Lehrer, Manuel Pfundstein und Luzia Rapp vom Radfahrverein Edelweiß, Thomas Lörcher, Günter Meyle, Markus Obergfell und Michael Rauch von der Schützengesellschaft Schramberg, Mara Bieg und Raffaela Hahn von der Schwimmabteilung der SG Schramberg, Oskar Horst Flaig vom Sportschützenverein Tennenbronn sowie Karl-Heinz Günnewig und Uschi Lamarta-Huber vom Tischtennisclub Sulgen.

Für ihre sportlichen Leistungen und ihr sportliches Engagement wurden Marco Ecke, Luca Moosmann, Samuel Moosmann, Sandra Paruszweski, Sascha Pfeifer und Ildar Schreiner vom Athletenverein Sulgen, Edgar Flaig vom Fußballverein Tennenbronn, Erich Bauknecht, Lothar Eberhard, Sabine Grieshaber, Berthold Dold, Hubert Dold, Egolf Walz, Klaus Grieshaber, Karl-Heinz Kreuz, Uli King und Markus Kuhner von der Schützengesellschaft Schramberg, Rudi Schaub und Sabine Schell von der SG Schramberg, Erna Necker vom SV Waldmössingen sowie Helfried Behnisch und Erwin Moosmann vom Tischtennisclub Sulgen geehrt.

Ines Hug, Gertrud Nöhre und Cordula Schuler von der SG Schramberg sowie Guido Seckinger vom Tischtennisclub Sulgen wurden mit der Gold-Medaille mit Kranz für ihre herausragenden Verdienste um den Sport ausgezeichnet.

Die höchste Auszeichnung des Stadtverbandes für Sport, den Ehrenbrief, erhielten Martin Kläger vom SV Sulgen und Karl Roth vom SV Waldmössingen für ihre überragenden und außergewöhnlichen jahrzehntelangen Leistungen.

Im Anschluss an die Ehrungen ließen die Geehrten gemeinsam mit den Gästen und Vertretern der Stadt den Abend bei einem kleinen Imbiss gemütlich ausklingen.