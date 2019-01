Schramberg Zwei neue Ehrenmitglieder ernannt

Schramberg-Tennenbronn. Die Sprecherin freute sich, dass "zwei neue Spielerinnen zum Verein gefunden haben" und erstmals sei man mit einem Gastorchester beim Musikzauber in der katholischen Kirche aufgetreten. Mit dem Akkordeonorchester Tannheim habe man auch gemeinsame Stücke gespielt, hob Schriftführerin Elke Staiger hervor und erinnerte an den Gegenbesuch im Dezember, bei dem Weihnachtslieder von den Orchestern begleitet wurden. Beim Frühjahrskonzert im evangelischen Gemeindehaus waren auch aktuelle Titel wie der Mambo "A Night Like This" zu hören. Leider hatte man beim Weintreff im September das einzige verregnete Wochenende im Sommer 2018 erwischt, sodass weniger Besucher die Unterhaltung mit dem Trio Peter, Alfred und Bernhard zum Wein genießen konnten.

Mit Trachtenträgerinnen bot der Verein bei der Bewerbung zur Landesgartenschau ein schönes Bild, wie auch beim Umzug zum Kreiserntedankfest in Weiler. Mit drei tollen Konzerten habe das Orchester ein erfolgreiches Jahr gestaltet, lobte Dirigentin Sabrina Latus die Beteiligung an mehr als "30 produktiven Proben". Alle Proben besucht hatte Elke Staiger, nur bei zwei Proben hatten Sandra Breithaupt und Christel Dertmann gefehlt. Neben Schramberg und Weiler hatte die Trachtengruppe viel beachtete Auftritte zur 200-Jahr-Feier von Lehengericht in Schiltach und im Gasthaus Löwen zum 100-jährigen Bestehen, an die Leiterin Angelika Nagel erinnerte.

Für die fünf Knöpflespieler berichtete Bernd Laufer von den traditionellen Kurkonzerten in Donaueschingen und Königsfeld. Bei den Workshops zeigte sich, dass "überraschend viele Jugendliche" bei der steirischen Harmonika in die Tasten greifen.