Schramberg Zwei Jugendliche mit vielen Ideen

Ein zentraler Wunsch der beiden ist daher ein öffentlicher Jugendraum. Als positives Beispiel nennt Fabian King das Bahnwärterhäuschen in St. Georgen, einen Jugendtreff, der vom dortigen Jugendgemeinderat verwaltet wird und in dem King mit seinem Jahrgang die Abiparty gefeiert hat.

Bessere Busverbindungen am Wochenende

Die Tennenbronner treffen sich eben nicht nur im Ort selbst, sondern auch in umliegenden Gemeinden – aufgrund des schulischen Umfelds orientieren sich viele in Richtung St. Georgen. Hier knüpft das zweite große Anliegen von Hilser und King an: Sie wünschen sich ein Busangebot am Wochenende, um auch unabhängig von Fahrdiensten der Eltern in die Umlandsgemeinden zu gelangen. Auch innerhalb des Orts und unter der Woche sei ein größeres Angebot an Busfahrten wünschenswert.

Fabian King denkt besonders an die Möglichkeit, im Sommer aus den Außenbereichen des Orts ins Schwimmbad und wieder nach Hause zu kommen.

Jana Hilser hat sich als engagierte Sportschützin Gedanken gemacht, wie man die Zahl der Interessenten am Training des Vereins erhöhen könnte, und hat auch schon eine Idee parat: Sie wünscht sich einen prominenten Platz im Tennenbronner Anzeiger, um den Verein vorzustellen und auf die Trainingszeiten aufmerksam zu machen.

Lutz Strobel greift diesen Wunsch sogleich auf und macht Nägel mit Köpfen: Er verspricht Jana Hilser einen Platz auf der Titelseite des "Tennenbronners" im Oktober.

Einkaufszentrum in der "Krone"?

Eine Frage, die Lutz Strobel sichtlich beschäftigt, ist diejenige, warum nur so wenige Jugendliche seinem Aufruf gefolgt sind.

Auf der Suche nach Gründen steht neben bloßem Desinteresse irgendwann eine Theorie im Raum, die auch Fabian King und Jana Hilser nicht abwegig finden: Vielleicht geht es den Jugendlichen in Tennenbronn einfach so gut, dass sie keinen Anlass sehen für ein Gespräch über tiefgreifende Veränderungen.

Dennoch bittet Ortsvorsteher Strobel seine beiden Gäste, ihre Freunde zum Besuch der Einwohnerversammlung am Dienstag, 16. Oktober, zu motivieren. Jana Hilser lädt Strobel im Gegenzug dazu ein, einfach mal zu einem Ringkampf oder zu einer Fasnetsveranstaltung zu kommen und dort auf die Jugendlichen zuzugehen.

Ein großer Wunsch von Hilser wird jedoch aus kommunalpolitischen Gründen unerfüllt bleiben: Ein Einkaufszentrum mit Bekleidungsgeschäften und Cafés im Gebäude des ehemaligen Gasthaus Krone.