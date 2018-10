Schramberg Zwei "Hochkaräter" stechen hervor

Schramberg. Insgesamt zeichneten Herzog und Banholzer in der Feierstunde 25 Mehrfachspender aus, die es zusammen auf 850 Blutspenden brachten. Mit der Ehrung, so Herzog, werde auch das Ziel verfolgt, in der Öffentlichkeit für das Blutspenden zu werben. Dies sei sehr wichtig, denn als Partei würde die Blutspende an der Fünf-Prozent-Hürde jäh scheitern. Mit derzeit rund 1,7 Millionen registrierten Blutspendern in Deutschland werde lediglich eine Quote von zwei Prozent der Gesamtbevölkerung erreicht, rechnete Herzog aus. Für die Personen, die auf fremdes Blut angewiesen seien, bedeute es ein Segen, dass die heute zu Ehrenden mehrfach zur Blutspende gegangen seien. Da in den kommenden Jahren der Anteil der Patienten in hohem Alter wie auch die komplexen chirurgischen Eingriffe in Krankenhäusern weiter steigen werde, brauche es erfahrene, verlässliche und kontinuierlich neue Blutspender.

Leider werde vielen Menschen oft erst dann die Wichtigkeit einer Blutspende bewusst, wenn sie unvorhergesehen in eine Notsituation gerieten. Im medizinischen Versorgungssystem seien die Blutspender das wichtigste Glied der Rettungskette und stünden ganz am Anfang. Im Blutspendendienst Baden-Württemberg/Hessen würden täglich 15 000 Blutkonserven zur Versorgung der 440 Krankenhäuser benötigt. Dies bedeute, dass wöchentlich rund 100 Blutspendentermine organisiert werden müssten. Er danke deshalb auch dem DRK-Ortsverein mit seinen Helfern für den Einsatz.

Banholzer bedankte sich bei den Mehrfachspendern im Namen des Ortsvereins. Sie hätten durch ihre Treue das Rote Kreuz viele Jahre unterstützt. Bedauerlicherweise habe die Spendenbereitschaft in jüngster Vergangenheit etwas nachgelassen. Erfreulich sei jedoch die Zunahme von Erstspendern. "Werben Sie in Ihren Reihen für das Blutspenden", forderte Banholzer die Jubilare auf.