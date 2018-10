Schramberg Zur Identität einer Stadt gehören regelmäßig stattfindende Feste

Für welche Dynamik ein solches Wir-Gefühl sorgen kann, haben wir im Rahmen der Bewerbung um die Landesgartenschau erleben dürfen.

Gerade deshalb ist es immens wichtig, dass Grundideen aus der Machbarkeitsstudie zur Landesgartenschau nun beim Stadtumbau 2030+ umgesetzt werden. Neben dem Schulcampus plädieren wir dafür, dass mit dem verbindenden "Terrassenpark" die Kernstadt zwischen Schramberg und Sulgen näher zusammenrückt. Wir achten darauf, dass die Stadtteile Heiligenbronn, Schönbronn, Waldmössingen und Tennenbronn mit den Themen Freizeit, Familien, Naturerholung und Aktivitäten in das Gesamtkonzept einbezogen sind.

Zur Identität gehört unseres Erachtens auch ein in regelmäßigen Abständen stattfindendes Stadtfest, wie 2017 anlässlich des 150. Stadtjubiläums. Hier können wir uns einen Turnus vorstellen, der jedes zweite Mal ein Stadtfest in der Schramberger Innenstadt und darüber hinaus städtische Feste in den Stadtteilen vorsieht. An dieser Stelle danken wir den Machern von "Waldmössingen pulsiert" ausdrücklich für ihr großes Engagement.