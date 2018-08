Schramberg Zur Entspannung eine Gesichtsmaske

Am Abend führten sie das Musical in Kooperation mit dem Chorworkshop in der Kirche auf. Alle Kinder und Mitarbeiter waren von der Kreativität der Musicalproduktion begeistert.

Das Ende des ersten Teils der Freizeit feierten alle Kinder und Mitarbeiter gemeinsam mit einem fröhlichen Fest.

Höhepunkt beendet die Dorffreizeit

Bevor die Dorffreizeit zu Ende geht, findet am heutigen Samstag das Highlight der Woche, das Geländespiel, statt. Darauf freuen sich nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Mitarbeiter besonders.