Schramberg Zum roten Punkt in drei Schritten

Schramberg. 143 baurechtliche Verfahren gibt es im vergangenen Jahr (Stand November 2018). Im Vorjahr waren es 198 Anträge, im Jahr 2015 sogar 205 Anträge. Das sind 552 Verfahren in 72 Monaten, die die Abteilung Baurecht zu bewerkstelligen hat.

Wie kommt die Stadtverwaltung damit zurecht? "Fristen in Baugehnehmigungsverfahren können bei der Baurechtsbehörde Schramberg in der Regel eingehalten werden und bei ›normalen‹ Vorhaben auch unterschritten werden", so Susanne Gorgs-Mager, Pressesprecherin der Stadt. Das bedeutet: Die Behörde schafft es, ein Verfahren innerhalb gesetzlich vorgeschriebenen 70 Tage zu beenden. In manch anderen Städten braucht die Behörde durchschnittlich mehr Arbeitstage.

Rechtzeitig begonnen