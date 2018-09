Schramberg Zum Jubiläum gibt’s ein Schulfest

Geleitet wird das SBBZ Sehen von Direktor Dietmar Stephan. Insgesamt zählt das SBBZ Sehen 112 Mitarbeiter vom Sonderschullehrer bis zum FSJ-ler.

Von Festgottesdienst über ein Dunkelcafé bis zu Aufführungen in der Aula ist viel los

Zum heutigen SBBZ und seinem Jubiläum hat die Stiftung ein Sonderheft ihres Magazins "franziskus-bote" herausgebracht, das seine Geschichte, seine Abteilungen und allgemeine Informationen zu Sehbehinderung und Taubblindheit beinhaltet und beim Schulfest kostenlos erhältlich sein wird.

Das Schulfest am Samstag, 6. Oktober, beginnt um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Wallfahrtskirche St. Gallus, der durch die Schüler mitgestaltet wird. Um 10.30 Uhr folgt ein Festakt für geladene Gäste im Elisabetha-Glöckler-Saal. Ab 11.30 Uhr ist die Öffentlichkeit ins Schulgelände eingeladen, wo sie ein Dunkelcafé, Aufführungen und Mitmachangebote erwartet. Vor und im Elisabetha-Glöckler-Saal gibt es Kulinarisches bei Livemusik.

Nachmittags ab 13 Uhr werden Führungen angeboten und die Schulräume in St. Benedikt und St. Franziskus sind zur Besichtigung geöffnet, sodass etwa die Vielzahl an Hilfsmitteln, die heute zum Einsatz kommen, in Augenschein genommen werden kann.

In der Aula von St. Benedikt können Besucher abwechslungsreiche Darbietungen erleben. Zu den Auftretenden gehört auch der blinde Sänger und Songwriter Michael Haaga, der ehemals Schüler in Heiligenbronn war. Ab 14 Uhr bietet der Förderverein für das Therapeutische Reiten zusätzlich Kutschfahrten an. Den Abschluss des Schulfests bildet ein Luftballon-Start kurz vor 16 Uhr.