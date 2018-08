Schramberg Zum Abschluss gibt’s in den Gumpen noch eine kühlende Erfrischung

Entsprechend früh, in beeindruckender Vollmondstimmung, startete ein langer Tourentag. Ein Serpetinenaufstieg führte durch Blumenwiesen und über Bachläufe, um dann abrupt in glattgeschliffene Felsstufen überzugehen. Weglos wird in diesem Labyrinth, in dem vor Jahren mächtige Eisschichten ins Tal schoben, der Gletscher erreicht. Auf den immer noch weitläufigen Eis- und Firnfeldern steigt man bis zum felsigen Gipfelaufbau des Basodino. Die letzten 150 Höhenmeter müssen auf einem kurzweiligen, steilen Felsgrat überwunden werden.

Eine 360-Grad-Panorama-Rundsicht auf dem Gipfel beginnend vom Monte-Rosa-Gebiet über die Berner-, Urner-, Glarner- und Bündnerberge ist dank der Alleinlage des Bergs die erhoffte Belohnung.

Der zweite Tag startete gemütlicher. An einem langen Granitrücken, direkt am kleinen Lago Bianco, wurden Ein- und Mehrseillängentouren in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden geklettert. Krönender Abschluss eines heißen Tages war dann das Eintauchen in den frischen, kalten Bergsee.

Nach viel Sonne in den ersten Tagen startete die Gruppe am dritten Tag frühmorgens zur Besteigung eines weiteren Aussichtsbergs, dem 2864 Meter hohen Poncione di Braga. Nur wenig niedriger als sein bekannter Nachbar, die Cristallina, bietet dieser Berg einen einsamen, nordseitigen und kurzweiligen Aufstieg in festem Fels, mit einem herrlichen Blick auf den Basodinogletscher.

Sonne brennt

Der intensiven Nutzung der Wasserkraft in den vielen Stauseen im Basodino-Gebiet ist die Seilbahn im Bavonatal zu verdanken, die von der Hochtourengruppe gerne benutzt wurde, um schnell ins Tal zu kommen.

Die Sonne brannte auch am letzten Tag kräftig vom Himmel, sodass die Klettereien an den bekannten Granitfelsen im Tal nur kurzen Zuspruch fanden.

Mit einem abschließendes Bad in den Gumpen der Maggia, dem namensgebenden Fluss des Tales, gab es vor der Rückreise noch eine kühlende Erfrischung, heißt es in einer Mitteilung.