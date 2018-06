Schramberg Zum Abschluss gibt’s heute ein Feuerwerk

Schramberg. Bei der Langen Einkaufsnacht zwischen 18 und 23 Uhr bietet der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Genuss für alle Sinne. Jedes der vielen Fachgeschäfte in der Talstadt hat sich ein Gastland ausgesucht und präsentiert sich ganz nach dessen Motto. Außerdem hat der HGV ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Dazu gehören beispielsweise die kulinarischen Stände. Zum Flair der Langen Einkaufsnacht trägt auch Live-Musik bei. So ist die spanische Band "Diego’s Canela" auf dem Rathausplatz zu erleben, die "Cajon-Banditos" der Musikwerkstatt Jäger spielt in der Fußgängerzone und zwei schottische Dudelsack-Spieler sind in der Innenstadt unterwegs.

Als Höhepunkt und Abschluss der Langen Einkaufsnacht zündet um 23 Uhr auf dem hinteren Rathausplatz ein Feuerwerk.