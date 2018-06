Europa ist zu Gast in Schramberg gewesen – und der Regen leider auch. Vor und nach den Wassergüssen von oben bummelten trotzdem zahlreiche Gäste am Freitag bei der Langen Einkaufsnacht des HGV durch die Talstadt. Die Live-Musik und kulinarische Genüsse sorgten für gute Stimmung. Beliebt waren auch die Fahrten mit der Drehleiter. Die Männer der Schramberger Feuerwehr ließen die Besucher in die Höhe schweben und viele nutzen die Fahrt für Selfie-Fotos über den Dächern der Stadt. Der Regen hörte gegen halb elf auf und so konnte das prächtige Feuerwerk beim Rathaus doch noch gezündet werden. Foto: Ziechaus