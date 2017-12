Schramberg Zum Abschied eine Bildercollage

Schramberg-Sulgen. Die von Beate Wasserkamp dekorierten Tische ließen vorweihnachtliche Stimmung aufkommen. Singend wurde der Nikolaus und dessen Begleiter Knecht Ruprecht begrüßt, als das Paar auf einen Sprung bei den Sulgener Ringern vorbeigekommen war. Der fromme Mann aus Myra las deutlich mehr Lob als Tadel aus seinem großen Buch vor, wobei das eine und andere Kind verwundert die Stirn runzelte, woher der Nikolaus so genau Bescheid wusste. Eine Geschenktüte mit Obst, Gebäck und Süßigkeiten gab es für alle Kinder. Ein weiteres Weihnachtslied stimmten die Athleten zum Abschied des hohen Besuchs an.

Gleich danach setzte der Sturm auf die Lose der Tombola ein, für die Ingrid Schelling und Martin Moosmann über 200 Preise zusammengetragen, beziehungsweise von Mitgliedern und Firmen erhalten hatten. Für das leibliche Wohl sorgten Kuchen-, Wurst- und Salatspenden.

Jugendleiterin Nicole Hezel ehrte traditionell die besten Punktesammler der Schüler. Mit 40 Punkten belegte Samuel Moosmann Rang eins, gefolgt von Nelio Jurk (30), Luca Moosmann, Mathias Pfeifer und Oscar Rivera (jeweils 28). Fleißigste Trainingsbesucher in diesem Jahr waren Justin Bopp und Leon Lamert mit jeweils 66 Einheiten vor Daniel Loge, Oscar Rivera (je 58) und Allen Ebol (57). Verabschiedet wurde die langjährige Damen-Abteilungsleiterin Monika Hermann. Wie ihr Bruder Martin Moosmann in seiner Laudatio verriet, habe sie 1990 die Gymnastikgruppe ins Leben gerufen. In der Anfangszeit habe die Gruppe sogar an Tanz-Wettbewerben teilgenommen. Mit den Jahren habe sich daraus eine Freizeitgruppe mit Step und Walking entwickelt, verriet Moosmann, der im Auftrag der Vereinsführung seiner Schwester zum Dank eine Bildercollage überreichte.