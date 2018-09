Schramberg Zuhörer dürfen sich auf ein "paneuropäisches" Programm freuen

Seine Aufnahme mit Orgelwerken von Heinrich Scheidemann in der St. Pieterskerk in Leiden wurde zum einen 2012 mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik gekrönt und zum anderen 2013 mit dem Echo-Klassik Preis. Seine rege Konzerttätigkeit, aber auch seine Jurymitgliedschaft bei zahlreichen Orgelfestivals und Meisterkursen führen ihn durch ganz Europa und Asien. So nahm er 2016 als Juror beim internationalen Wettbewerb "Schramberger Eberhard Friedrich Walcker Preis" teil. Heute wirkt van Doeselaar als Professor für künstlerisches Orgelspiel an der Universität der Künste Berlin, als Titularorganist der St. Pieterskerk zu Leiden und der Martinikerk zu Groningen. In der "Oude Kerk" in Amsterdam wurde ihm 2007 der Sweelinckpreis für seine großen Verdienste um die niederländische und internationale Orgelkultur verliehen. Sein großes Interesse an internationaler Orgelkultur spiegelt sich laut Ankündigung in seiner Auswahl an Orgelliteratur für seinen Auftritt in Schramberg, die er als "paneuropäisch" bezeichnet. Zu hören sind folgende Komponisten und Stücke: Jan Willem Brandts-Buys – Patria (Phantasie g-Moll op. 36 (1912); Gerard Bunk – aus "8 Charakterstücke", op. 54; Sigfrid Karg-Elert – aus "Music for organ", op.145 (1931): Praeambolo – Harmonies du soir, op.72, Nr.1 – Rondo alla Campanella, op. 165 (1932); Arnold Mendelssohn – Partita über die Melodie des Liedes: Wir Christenleut, opus 104, Nummer 1 (1928); Otto Olsson – Preludium och Fuga dis-Moll, op. 56, Nummer 3 (1935); Olivier Messiaen – Diptyque (1930) und abschließend Leos Janacek – Orgelsolo aus Missa Glagolitica (1926).