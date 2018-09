Schramberg Zu den Murmeltieren auf der Bachalm im Dachsteingebirge

Nach diesem sportlichen Tag bot der Dienstag in St. Wolfgang Gelegenheit zum Spazieren, Bummeln und zum Flanieren an der Seepromenade. Das "Weiße Rössl" war dann auch das Ziel einiger Wanderfreunde nach einer Schifffahrt auf dem Wolfgangsee. Am Mittwoch ging es mit dem Bus auf abenteuerlicher Straße hinein in die Schladminger Tauern, ins romantische Kleinsölktal, bekannt durch seinen Marmor. Größere und kleinere Wasserfälle sprudeln und plätschern von den umliegenden Bergen ins Tal herab. Die Breitlahnhütte als Startpunkt liegt nicht weit vom Schwarzensee, nach dessen Umrundung ging es hinauf zur Putzentalalm am Talschluss. Auf der Terrasse der Hütte wartete schon ein handfeste Jause auf die Wanderer. Ziegen, Hühner und Kätzchen wuselten zwischen den Gästen herum.

Den Abschluss der Wandertage markierte das Bergfrühstück am Donnerstag auf dem Hauser Kaibling. Die Seilbahn brachte die Wanderer auf 1900 Meter Höhe zur Krummholzhütte. Nach dem Frühstück ging der erste Anstieg zum Gipfel des Hauser Kaibling und wieder hinab zum Rossfeldsattel. Ein Abstecher lockte noch einmal hinauf zur Bärfallspitze. Beide Gipfel boten herrliche Blicke ins Ennstal und auf den geDachstein. Ein teilweise kniffliger Abstieg brachte die Wanderer zur Kaiblingalm zur ttagsrast. Manche steuerten danach noch einmal die Krummholzhütte für ein Tässchen Kaffee an, es gab aber auch die Möglichkeit bis zur Mittelstation zu wandern.

Reich an Erlebnissen traten die Wanderer die Heimreise an, nicht ohne eine obligate Schlusseinkehr am Bodensee.