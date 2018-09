Schramberg Zirkusleute jagen Bürger weg

Schramberg-Waldmössingen. Der Zirkus hatte Mitte Juli auf dem Sportgelände im Weiherwasen gastiert und an zwei Tagen insgesamt vier Tiervorstellungen gezeigt. Der Zirkus, so Hess, sei bereits am Sonntag gegen 19 Uhr mit all seinen Fahrzeugen angereist. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich noch einige Besucher auf dem Freizeitgelände aufgehalten. Von den Zirkusleuten seien sie dann "angemacht und weggejagt" worden mit der Begründung, sie hätten das Gelände von der Stadt gemietet. Das gehe so nicht.

Im Gemeindeblatt von Waldmössingen habe gestanden, der Zirkus komme am Montag und beginne mit dem Aufbau. Da verlange er künftig eine klarere Linie. Zudem wolle er darauf hinweisen, dass der Spielplatz nicht der richtige Standort für einen Zirkus sei. Nur weil ständig gutes Wetter geherrscht habe, seien keine größeren Flurschäden entstanden.

Im Gewerbegebiet Inkom stünden für die Niederlassung eines Zirkus‘ genügend Flächen zur Verfügung, empfahl Hess.