Schramberg Zielführende Entscheidungen gegen eine Überalterung getroffen

Die viel beschworene Kinderfreundlichkeit darf nicht eine leere Worthülse bleiben, sondern besteht im Hinblick auf die städtischen Einflussmöglichkeiten im Wesenskern in der Schaffung adäquater Rahmenbedingungen für junge Familien und Alleinerziehende, um hier in Schramberg Beruf und Familie vereinbaren zu können.

Ein wesentlicher Eckstein dazu ist im Kleinkindbereich die Schaffung von Kindergarten- und Kinderkrippenplätzen, um neben frühkindlichen Bildungsangeboten vor Ort ausreichende und flexible Betreuungszeiten für die Eltern zu gewährleisten. Im Schulalter bestehen entsprechende Lösungen in der verlässlichen Grundschule und für ältere Kinder in Optionen für individuelle Betreuungsangebote über den Vormittag hinaus.

Der geplante Schulcampus wird bisher verstreut in der Stadt gelegene Einzelschulen an einem Ort bündeln und so ein Lernen in einer attraktiven Umgebung und eine zeitgemäße Umsetzung pädagogischer Konzepte ermöglichen. Der Schulstandort Schramberg wird zukünftig dem Status eines Mittelzentrums entsprechend in seiner Attraktivität weit in die Umgebung ausstrahlen.

Herauszuheben ist auch das in allen Schramberger Kindergärten unter Federführung des Juks³ über alle Träger hinweg installierte frühkindliche Bildungskonzept.

Dies setzt natürlich auch für die Zukunft weitere Investitionen in Gebäudestrukturen (beispielsweise Neubau Kindergarten Don Bosco) und in das knappe Gut ausgebildeter Erzieher voraus, um das hohe Qualitätsniveau in Schramberger Kindertagesstätten auch für die Zukunft zu erhalten. Erwähnenswert ist in Schramberg auch, dank des Tagesmüttervereins, die gelungene Einbindung von Tagesmüttern und -vätern in das gesamtstädtische frühkindliche Betreuungskonzept.

Die Entwicklung zu einer lebendigen, familien- und kinderfreundlichen Stadt erfordert keine Sonntagsreden, sondern durchdachte Konzepte und gezielte Investitionen in die Zukunft unserer Kinder, um als Stadt für jüngere Generationen attraktiv zu bleiben.

Gemeinderat und Verwaltung der Stadt Schramberg haben in den vergangenen Jahren damit zielführende Entscheidungen gegen eine fortschreitende Überalterung der Stadt getroffen, die es gilt fortzusetzen.

Es geht also was vorwärts in Schramberg.

Gaby Flaig,

Renate Hilser,

Jürgen Winter (CDU)

An dieser Stelle kommen die Schramberger Stadträte zu kommunalpolitischen Themen zu Wort.