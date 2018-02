Schramberg Ziegen als Ursache für Hangrutsch?

Oberhalb des Burgwegs waren die Flächen noch nicht bewachsen. "Das ist traurig, wenn man seine Heimat gern hat und dann alles immer mehr vergammelt", beklagt sie mit Wehmut in der Stimme. Einst wurden die Hänge noch per Handsense abgemäht und Heu und Öhmd auf dem Rücken nach unten transportiert. "Früher war alles so schön frei", sagt Rita Kässer. Heute müsse man gegen Moos und Farn ankämpfen.

"Der Schlossberg ist nun einmal ein Wasserberg", sagt Lothar Broghammer. So sei unter dem früheren Haus seiner Familie, das 1970 abgerissen wurde, eine Wasserrinne durch den Keller gelaufen. "Der Bagger ist bei Bauarbeiten früher kaum noch aus dem Morast gekommen", erinnert er sich.

Entlang des Burgwegs gibt es mehrere Brunnen, die dauerhaft Wasser führen. Wenn es fünf bis sechs Tage Dauerregen gebe, sei der ganze Berg total aufgeweicht, sagt Inge Broghammer. Dann schieße beispielsweise Wasser aus einem Rohr im Berg.

Daher ist für die Anwohner klar, dass die ergiebigen Niederschläge der Grund für den jüngsten Erdrutsch waren und nicht die Ziegen, wie von Howard Nagel vermutet. "Die tun mir leid, weil sie an den Dornen herum fressen müssen", sagt Rita Kässer.

Die Anwohner des Burgwegs hatten es unterdessen schon immer etwas schwerer als anderswo. So mussten sie einst selbst ein unterirdisches Rohr verlegen, um an die Kanalisation angeschlossen zu sein. Zuvor floss Wasser und so mancher Unrat durch eine Rinne – den so genannten "Spätzlegraben", da sich der ganze Müll anschließend in einem Graben sammelte, was nicht sehr wohlriechend war.

Doch die Burgwegler verstehen es, das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen – beispielsweise beim Richten des Kirchenbrünnele bei St. Maria, das die Bürgervereinigung übernimmt. Dieses muss vom Müll befreit und aufgrund der Feuchtigkeit jedes Jahr im Frühling neu gestrichen werden.

Doch davon lassen sich die Burgwegler nicht beirren: Schließlich haben sie eine traumhafte Aussicht auf die Stadt und können abends das Lichtermeer genießen.