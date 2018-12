Schramberg Zerfleischter Terrier: Was passiert mit Schäferhunden?

Tier schreit verzweifelt im Auto

Auf dem Weg zur Tierklinik nach Freiburg sei die Familie mit dem Auto in einen Stau geraten. Die verzweifelten Schreie des Tiers seien durch Mark und Bein gegangen, war doch allen Beteiligten klar, dass es ums Leben der kleinen Hündin ging und jede Sekunde zählte. Er habe anschließend drei Tage am Stück nicht arbeiten können, was in seinem mehr als 30-jährigen Arbeitsleben noch nie vorgekommen sei, bekennt er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Was nun mit den Schäferhunden geschieht, ist Sache des Ordnungsamts der Stadt. Die Polizei habe sich mit der Hundestaffel der Kollegen aus Rottweil abgesprochen, erzählt der Schramberger Revierleiter Jürgen Leder. Martin Schneider sei zudem beim Thema Hunde ein sachkundiger Kollege. Er habe bestätigt, dass die Tiere ansonsten nie negativ aufgefallen und eigentlich friedlich seien. Zudem seien die Schäferhunde nur auf den Jack Russell-Terrier fixiert gewesen, nicht aber auf die Besitzerin. Diese habe ihre Verletzungen durch einen Sturz erlitten, für den aber die Hunde die Ursache waren. Das Ganze sei ein sehr bedauernswerter Fall, sagt Lederer.

Der Halter sei im Übrigen sehr einsichtig und komme für den Schaden auf. Die Besitzerfamilie der Schäferhunde habe rasch bemerkt, dass die Hunde geflüchtet seien und sich auf die Suche gemacht, informiert Martin Schneider. Möglicherweise sei vergessen worden, das Tor zu schließen und die Hunde hätten so entkommen können. Theoretisch denkbar sei auch der Fall, dass jemand Drittes das Tor mutwillig geöffnet habe, aber das sei Spekulation.

Was letztendlich den Ausschlag gegeben habe, dass die Schäferhunde in einen derartigen Blutrausch gerieten, sei kaum zu erklären. "Ich bin kein Tierpsychologe", sagt Martin Schneider.