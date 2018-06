Schramberg Zentrum hat nicht erste Priorität

Ortschaftsrätin Annette Jauch äußerte sich unzufrieden, dass im kommenden Jahr noch nichts geschehe. Ihr sei es wichtig, dass das Projekt der Kirchengemeinde weiterverfolgt werde und nicht in einer Schublade verschwinde. Sie wollte wissen, wie es in Waldmössingen konkret weitergeht, da auch Sanierungsbedarf in der Einrichtung bestehe. Es sei richtig, klinkte sich Fachbereichsleiter Berthold Kammerer in die Diskussion ein, dass die Stadt die Kinderzahlen genau beobachten müsse. In nur einem Jahr könne sich vieles ändern. In Waldmössingen herrsche noch keine absolute Dringlichkeit wie beispielsweise in Tennenbronn und Sulgen. Beim Familienzentrum seien noch viele Fragen offen, auch die Finanzierung. Es werde weitere Gespräche geben müssen, schilderte Kammerer.