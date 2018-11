Schramberg Zeitgenössische Postkartenmotive

Schramberg. Zwischen dem 9. November 1918 und dem 19. Januar 1919 wurde in einer schicksalhaften Zeitenwende als erste Demokratie in der deutschen Geschichte die Weimarer Republik geboren. Die Dramatik der damaligen Zeit kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Bis in den Herbst 1918 hatten viele noch an ein siegreiches Ende des Ersten Weltkriegs geglaubt und dafür an der Front und an der Heimat alle Kräfte eingesetzt.

Doch alles war umsonst, der Krieg war nach vier Jahren voller Opfer verloren. Mit dem Zusammenbruch begann eine Revolution, die dem jahrhundertealten Zeitalter der Monarchie im Deutschen Reich ein Ende bereitete.

Am 9. November 1918 proklamierte der SPD-Politiker Philipp Scheidemann (1865 bis 1939) von einem Fenster des Reichstags in Berlin die Republik. Am 12. November 1918 proklamierte der SPD-Politiker Albert Bauer (1883 bis 1959) von einem Fenster des Rathauses in Schramberg die Republik. Am 12. Januar 1919 wurde die verfassungsgebende Landesversammlung des Freien Volksstaates Württemberg in Stuttgart gewählt, der aus Schramberg der DDP-Politiker Rudolf Linkenheil (1880 bis 1939), der SPD-Politiker Albert Bauer und der Zentrumspolitiker Josef Andre (1879 bis 1950) angehörten. Zum Jubiläum "100 Jahre Demokratie in Deutschland – und in Schramberg" hat der Grafiker und Illustrator Uwe Rettkowski diesen drei örtlichen Gründervätern der Weimarer Republik eine Zeichnung gewidmet, die auch in der Serie "Postkarten des Stadtarchivs und Stadtmuseums Schramberg" erscheint.