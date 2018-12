Schramberg Zeit ist reif für eine Königin

In sechs Auflagen hat es jedes Mal einen anderen Sieger gegeben. Und die waren mit Frank Gebele, Tobias Pfundstein, Martin Seckinger, Jürgen Hock, Rüdiger Haas und zuletzt am 6. Januar 2018 Thomas Weidenauer ausnahmslos männlich. Die Zeit wäre somit reif für eine Kläpple-Königin. Zumindest am Sieg geschnuppert haben bisher Nicole Uhlenberg und Carmen Haas, die es aufs Treppchen geschafft haben. Uhlenberg wurde 2017 Vizemeisterin, Haas belegte 2015 Rang drei. Neben Thomas Weidenauer will auch der Vorjahreszweite Peter "Aze" Zimmermann einen Titel verteidigen, den "Nackig-Orden". Diesen erhält, wer am häufigsten alle neun Klappen in einem Spiel abräumt. Zum Kläpple-Turnier sind Besucher willkommen.