Schramberg Zeit der Christbäume neigt sich dem Ende zu

Passend dazu starten die Jugendmitarbeiter der evangelischen Kirche laut Mitteilung eine EC-Christbaumsammlung, um das Entsorgen der Bäume zu erleichtern.

Am Samstag, 13. Januar, holen die Mitarbeiter der EC-Jugendarbeit Tennenbronn die ausgedienten Christbäume direkt vor der Haustür ab. Die Sammlung findet in Tennenbronn "Dorf", in der Schneider-Siedlung und im Affentäle/Remsbach statt. Für die Außenbezirke wird eine Sammelstelle am evangelischen Gemeindehaus (Talstraße 2) eingerichtet, dort kann man ab Sonntag, 7. Januar, die Bäume ablegen, dies ist bis zum Samstag, 13. Januar, 12.30 Uhr, möglich. Folgendes gilt zu beachten: Jeglicher Baumschmuck, auch Lametta, muss entfernt sein. Der Baum soll ab 9.30 Uhr gut sichtbar vor der Haustür stehen. Die Sammlung findet von 10 bis 12.30 Uhr statt.

Die Aktion ist kostenlos, über Spenden für die EC-Jugendarbeit freuen sich die Jugendmitarbeiter.