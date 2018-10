Schramberg Zauberhafte Momente erlebt

Am ersten Abend nach dem Essen wurde in den Partylocations des Hotel Sonnenhofs das Klassentreffen gestartet. Am Samstagmorgen ging es bei blauem Himmel und Sonnenschein auf einer gemeinsamen Wanderung zum Blockhaus im Fautenhau. Der Ausflug, mit einem deftigen Mittagessen und Getränken, wurde mit musikalischen Unterhaltungsgästen abgerundet. Beim Rückmarsch wurde noch bei einer Besenwirtschaft die kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region gekostet. Abends stürzten sich die Waldmössinger wieder ins Partyleben des Hotels. In allen fünf Räumlichkeiten waren DJs und Live-Bands zu erleben. Von Schlager bis Hard Rock war für jeden Musikgeschmack etwas dabei.