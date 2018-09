Schramberg Zahnputzparty mit Polonaise

Für die Älteren gab es eine Lagerkneipe, in der neben Getränken auch Currywurst verkauft wurde. Hier hatten sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes ausgedacht und zu einem Schärfekontest aufgerufen. "Dass die DPSG Schramberg dabei überdurchschnittlich gut abschnitt, muss nicht extra erwähnt werden", heißt es in der Mitteilung. Bei über 30 Grad durfte natürlich auch ein Ausflug an den Starnberger See nicht fehlen, bei dem sich alle für einen Tag vom anstrengenden Lagerleben erholen und im kühlen Wasser erfrischen konnten.