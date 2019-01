Schramberg Zahl der Lastwagen steigt wieder an

Schramberg. An mehreren Stellen wird der Verkehr auf der Bundesstraße 462 gemessen. Die genaueste Messstelle, unterhalb des früheren Autohauses Hils zwischen Sulgen und Schramberg, wird von der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg betrieben. Diese hat mittlerweile die Daten der ersten drei Quartale des Jahres 2018 veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass der Verkehr montags bis freitags um 3,5 Prozent auf durchschnittlich 15 017 Fahrzeuge angestiegen ist. Landesweit liegt die Zunahme auf Bundesstraßen an Werktagen bei 0,7 Prozent. Die Zahl der Fahrzeuge ist ein wesentliches Maß bei der Berechnung der Wirtschaftlichkeit der Tunnellösung für die Talstadt.

Deutlich zugenommen hat auf der Strecke zwischen Schramberg und Sulgen auch wieder der Schwerverkehr: 1390 Fahrzeuge wurden dort von Januar bis Oktober 2018 an den Werktagen täglich registriert ­– ein Plus von 5,3 Prozent. Trotz der Bundesstraßenmaut, die seit 1. Juli 2018 für Lastwagen gilt, gehen die Zahlen im Schwerverkehr derzeit nicht zurück. So liegt die Steigerung im Monat November, die noch nicht in die Jahresstatistik eingeflossen ist, mit 1489 Fahrzeugen sogar bei 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Noch deutlicher ist dieser Wert im Oktober 2018 mit täglich 1546 Lastwagen über 3,5 Tonnen – eine Steigerung von satten 22,1 Prozent gegenüber 2017.

Ähnliche Zahlen für den Gesamtverkehr auf der Bundesstraße zwischen Tal und Höhe gab es bereits in früheren Jahren, so wurden beispielsweise im Oktober 2013 im Schnitt 15 009 Fahrzeuge an Wochentagen gemessen, darunter damals 1320 Lastwagen.