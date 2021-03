1 Endlich: Friseure dürften wieder zu Kamm und Schere greifen und sich um die Haare ihrer Kunden kümmern.Symbolfoto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Friseure freuen sich über Wiedereröffnung / Telefone stehen seit Wochen kaum still

Mit der Wiedereröffnung der Friseursalons kehrt ein Stück Normalität zurück: Die Friseure sind froh – und die Kunden glücklich.

Schramberg. Nach elf Wochen der Schließung durften die Friseure unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken seit vergangenem Montag den Betrieb wieder aufnehmen. In der Konferenz der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem Bundeskabinett am 10. Februar war diese Lockerung bereits beschlossen worden. Die Branche kann damit etwas aufatmen, denn für viele Inhaber der 80000 Salons in Deutschland gingen die Wochen der Schließung an die Existenz.

Die Kunden wiederum mussten ein gepflegtes Äußeres und das damit verbundene Lebensgefühl entbehren –­ selten oder nie dürfte die Sehnsucht nach einem Friseurtermin so groß gewesen sein. "So riefen schon morgens im 7 Uhr am 11. Februar, dem Tag nach der Verkündigung der Lockerung, die ersten Kunden an, um einen Termin für die erste Märzwoche zu machen", berichtete Elke Winterhalter vom "Friseursalon Melissa" in Tennenbronn auf Anfrage. Und auch jetzt klingele ständig das Telefon. Sie organisiert die telefonische Terminvergabe des Friseursalons ihrer Tochter Melissa Arndt, als Entlastung bei der großen Nachfrage. "Sobald das mit der Öffnung klar war, haben wir auch selbst unsere Kunden angerufen, die noch Termine bei uns offen hatten."

Sebahat Yilmaz-Bader in Schramberg ist froh, dass die Zeit der Unsicherheit vorbei ist: Sie hatte gehofft, schon Anfang Februar wieder starten können. "Jetzt sind wir dankbar und glücklich, dass wir wieder arbeiten dürfen." Auch bei ihr kommen seit Wochen laufend Terminanfragen per Telefon oder E-Mail. Seit der Zeit vor Weihnachten hätten die Kunden keine professionelle Haarpflege mehr bekommen, jetzt freuten sie sich über die Termine. "Und auch für uns ist es gut, die Menschen wieder glücklich zu machen, weil wir sie wieder schöner gemacht haben." Die Zeit der Schließung ihres Salons hat die Friseurmeisterin überbrückt mit der Ausbildung ihrer vier Lehrlinge, außerdem sei sie zuhause beim Homeschooling ihrer Kinder gefordert gewesen.

"Auch wir sind froh und happy, dass es wieder losgeht", erklärte Tanja Mixdorf, die zusammen mit ihrer Schwester Silke Hallung den Salon "Perfect Hair" in der Schiltachstraße führt. Zweieinhalb Monate habe sie jetzt viel Zeit zum Wandern und für den Haushalt gehabt. Auch die Kunden seien glücklich, dass sie endlich ihre Haare wieder färben lassen können.

Im Salon von Gabi Marx in Sulgen geht Mitarbeiterin Nadine Mey ans Telefon, als wir anrufen: Schon seit Wochen fragten die Kunden an und wollten einen Termin im Damen- und Herrensalon: Die Haare sind lang, die Farbe ist rausgegangen. Und viele hätten in der Not selbst an ihren Haaren herumgeschnitten, das werde dann wieder ausgebessert. "Alle, Kunden wie Mitarbeiter, freuen sich, dass die Haare endlich wieder gemacht werden können."

Auch mit dem Friseursalon von Isabelle Baca in Waldmössingen nehmen die Kunden seit zwei Wochen über alle verfügbaren Kanäle – über Telefon, E-Mail und Facebook­– Kontakt wegen eines Termins auf. "Deshalb fangen wir morgens früher an und machen abends länger, haben auch den Montag schon aufgehabt", sagt die Inhaberin und Friseurmeisterin. Die meisten kämen jetzt natürlich mit viel längeren Haaren. "Dann dauert das Schneiden und Frisieren auch länger."

Was die Freude aber bei ihr und ihren Friseurkolleginnen in Schramberg trübt: Die meisten warten immer noch auf das beantragte Überbrückungsgeld vom Bundeswirtschaftsministerium für die Zeit der staatlich verordneten Zwangsschließung.