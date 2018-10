Schramberg Wüste greift tiefer in Seele der Menschen ein, als andere Landschaften

Gleich einer Fatamorgana erschienen die Wüstenbewohner, die Beduinen, die mit Kamelen auf uralten Pfaden von Oase zu Oase zögen, so Vanselow. Beduinenzelte unterschiedlichster Art, Klöster, Friedhöfe und Grabstätten der Pharaonen zeugen von einer antiken Kultur, die heute noch gepflegt werde. Vanselow ist überzeugt: "Die Wüste greift tiefer in die Seele der Menschen ein, als jede andere Landschaft." So kam an diesem Abend auch die Bibelauslegung nicht zu kurz: Verschiedene Orte und manche Begebenheit ließen sich durch die Heilige Schrift belegen. Ein notwendiges Lebenselixier sei das Wasser, so der Diakon weiter, das bei den Beduinen allen gemeinsam gehöre. Dabei fänden Grabungen bis 350 Meter Tiefe statt, um an Wasser zu gelangen. Tee sei das wichtigste Getränk und die Tagesration läge bei mindestens sieben Liter, um das Überleben zu sichern.

Trotz der Tatsache, dass es im Jahr nur vier Stunden regnet, konnte sich Fauna und Flora erstaunlich gut den Verhältnissen anpassen. Weihrauch wachse nur im Jemen und im Oman – sonst nirgendwo anders, berichtet Vanselow. Die Beduinen, deren Stammeszugehörigkeit man an Art und Farbe der Kopftücher erkennen kann, begegneten Vanselow als äußerst gastfreundliche und musikliebende Menschen – stets bedacht darauf, an Gestik und Mimik seine Wünsche zu erraten.

Dennoch bleibe eine gewisse Befremdlichkeit gegenüber den Traditionen nicht aus, konstatierte Referent Vanselow abschließend.