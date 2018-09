Schramberg Würde Jesu mit AfD-Wählern Bier trinken?

Im Evangelium werde Jesus als Mensch mit Emotionen gezeichnet, nicht als weltfremder Heiliger oder Halbgott. Jesus lasse Gefühle zu, wie Mitleid mit dem Aussätzigen oder Liebe zu den Kindern, wenn er sage: "Lasset die Kinder zu mir kommen." Die Evangelien seien keine Romane mit allen Ausschmückungen wie die Kindheitsevangelien, etwa nach Thomas, die im zweiten Jahrhundert entstanden seien. Darin wollten die Autoren oft auf sehr drastische Art zeigen, dass Jesus als Gottessohn schon als Kind Macht besessen habe. Jesus konnte dort Kinder zur Strafe für ihr Fehlverhalten verdorren oder erblinden lassen.

Im Neuen Testament seien solche Geschichten nicht zu finden. Anhand von drei Bezugspunkten ging der Referent der Frage nach, worüber sich Jesus ärgerte. Er befragte das Verhältnis zu seinen Gegnern, zu seinen Jüngern und zu uns allen. In der Geschichte von der Berufung des Levi isst und trinkt Jesus mit den Zöllnern, die wegen ihrer Kollaboration mit dem römischen Staat und wegen ihrer überzogenen Gebühren mit den Sündern gleichgestellt und verabscheut wurden.

Ebenso ist die Kritik an den Jüngern, die am Sabbat Ähren raufen, für Jesus ein Ärgernis: "Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat." Mit Zorn schaut Jesus an einem Sabbat in der Synagoge in die Runde, weil die Führer des Volks das Heilen am Ruhetag missbilligen. Diese Kaltherzigkeit erfüllt ihn mit Wut und Traurigkeit. Bei den Pharisäern zählt das Prinzip mehr als der Mensch, die Regel mehr als das Leben.

An diesem Punkt gab der Referent den Zuhörern Gelegenheit, sich in kleinen Gruppen über die Frage auszutauschen, was Jesus wohl heute ärgern würde. Mehr noch als über seine Gegner, so fuhr der Referent fort, habe sich Jesus manchmal über seine Jünger geärgert.

Gott ist Gott

So reagierte Jesus mit seinem Ausruf: "Fort mit dir, Satan!" äußerst schroff, als Petrus bei der Leidensankündigung seine Meinung äußert, das soll Jesus gewiss nicht passieren, denn dadurch würden auch die Jünger in das Leiden hineingezogen und mit Jesus das Leben verlieren. Jesus stellt unmissverständlich klar, Petrus habe nicht Göttliches, sondern nur Menschliches im Sinn.

Auch Karl Barth habe die Maxime aufgestellt: Gott ist Gott, der Mensch ist Mensch. In der Erzählung von den zwei Mönchen, die sich versprachen, dass der zuerst Gestorbene dem andern das Paradies beschreibe als "taliter" (gleich wie die Vorstellung) oder "aliter" (anders), warf der Verstorbene die menschlichen Vorstellungen mit totaliter aliter (total anders) gänzlich über den Haufen. Josef Bonhoeffer habe das Kreuz nicht als das schreckliche Ende, sondern als Anfang einer neuen Gemeinschaft mit Jesus gesehen.

Am stärksten aber sei Jesus der Kragen geplatzt bei der Tempelreinigung nach Johannes 2, 13.. In einem Video machte der Referent mit den örtlichen und geschichtlichen Gegebenheiten bekannt.

Mit seiner Aufforderung "Macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle" habe Jesus klargestellt, was der Wille Gottes ist. Für kurze Zeit habe Jesus das gegenwärtige System unterbrochen, sodass es nicht mehr möglich war, Opfertiere zu opfern. Das Austreiben der Händler sei einem Austreiben von Dämonen gleichgekommen und sei ein Zeichen, dass mit ihm, Jesus, eine neue Wirklichkeit angebrochen sei.

Lange Gespräche

Jesus sei kein Wutbürger, aber auch kein bequemer Zeitgenosse gewesen nach dem Motto: "Der tut nichts, der will nur spielen." Heuchelei, Veräußerlichung, Verstockung, Trägheit und Unglaube des damaligen Establishments habe ihn empört.

Im Gespräch ging es um die Frage, wie Jesus heute reagieren würde angesichts Rechtspopulismus, Fundamentalismus und kriegerischen Auseinandersetzungen. Eines stellte der Referent klar: Nicht die wären die Adressaten, die wir uns wünschten. So konnte er sich vorstellen, dass Jesus mit AfD-Wählern Bier trinken könnte. Wer sich aufregte, wäre nicht er, sondern wir. Das Nachfolgewort, dass der, der ihm nachfolge, Leiden zu erwarten habe, sei ein Ärgernis für uns wie für Petrus, doch für Jesus ein unverrückbarer Maßstab.

Im Gespräch wurde dem Referenten gedankt, dass er die ganze Bandbreite von Jesus gezeigt habe. Professor Schliesser wies zum Schluss auf die Apokalypse hin, die ein Hoffnungsbild zeichne, wo die Tränen getrocknet werden. Noch lange wurde im Marktplatz bei Gebäck und Getränken in kleinen Gruppen untereinander und mit dem Referenten weiterdiskutiert.