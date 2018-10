Schramberg Worte für die Sehnsucht finden

Ihr erste Predigt im neuen Amt hielt Schlagenhauf zum Erntedankfest. Auch ein gesunder Lebensstil und gesunde Ernährung seien keine Garantie für ein langes und erfülltes Leben. Das hinge nicht nur von einem selbst ab, man sei auch ein Teil von Gottes Schöpfung. An den Schluss stellte sie ein afrikanisches Gedicht, das in einfachen, aber berührenden Worten die Freude über die Schöpfung, die in allem sei, auch in einem selbst, zum Ausdruck brachte.