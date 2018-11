Schramberg (sw). Immer wieder ist in den jüngsten Tagen eine ganz besondere Wettersituation über der Schramberger Talstadt zu beobachten. So findet sich auf klassischer Halbhöhe eine Wolkenformation, die sich über Teile des Tals legt und je nach Standort den Blick auf die Ruine Hohenschramberg verwehrt. Vor allem in den späteren Morgenstunden ist diese Art von Wolke zu beobachten, jüngst bei Regenwetter etwas stärker ausgeprägt, als bei derzeitigem Hochdruck. In früheren Jahren war immer wieder auch vom "Schramberger Deckel" gesprochen worden, der durch die Inversionswetterlage in Luftaustausch in Tal verringerte – so könnte man ihn sich vorstellen.