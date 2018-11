Schramberg Wohnungsnot verlangt Antworten

Zum Thema fehlende Mietwohnungen teilte Mayer mit, dass durch den Verkauf keine Wohnungen vom Markt genommen würden, sondern es nur eine Umverteilung sei. "Der Erwerber einer Eigentumswohnung, egal ob in der Rochus-Merz-Straße oder anderswo, macht eine Mietwohnung frei. Einzug in Eigentumswohnung bedeutet gleichzeitig Auszug aus Mietwohnung", verteidigt Mayer die Geschäftspolitik der SWB. Eine Rechnung, die allerdings nur aufgeht, wenn der Käufer nicht von auswärts zuzieht und dann beispielsweise eine Wohnung in Rottweil frei wird. Andererseits gab es in der Vergangenheit auch immer wieder auswärtige Käufer, die eine Geldanlage suchten und die Wohnung weitervermieteten.

Stadträtin Gertrud Nöhre (SPD/Buntspecht) und Stadtrat Franz Xaver Rapp (Freie Liste), Aufsichtsratsmitglieder der SWB, wollten sich auf Anfrage nicht zum Thema äußern: Die SWB-Sitzungen seien vertraulich, deshalb sei eine Stellungnahme nicht möglich.

Kaufanreize

Stadtrat Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht) sitzt nicht im Aufsichtsrat und sagt: "Ziel der Fraktionsgemeinschaft SPD/Buntspecht ist es, bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommensgrößen zur Verfügung zu haben." Jeder der in Schramberg eine Wohnung suche, solle zu bezahlbaren Mietpreisen hier wohnen können. "Eine wichtige Rolle spielt auch die Schramberger Wohnungsbau. Diese wollen wir wieder in die Lage versetzen, neben der Wohnraumverwaltung und der Renovierung auch neuen Wohnraum zu schaffen." Gleichzeitig gelte es, bei der Ausweisung von Wohnbaugebieten einen bestimmten Teil für sozialen Wohnungsbau zu reservieren. Dies sollte durch entsprechende Kaufanreize, sprich günstigere Abgabe von Grundstücken, geschehen, die dann aber einer mindestens 30-jährigen Bindung bei den Mieten unterliegen, fordert Witkowski.

Schon im Mai hat die Fraktionsgemeinschaft SPD/Buntspecht eine "Bestandsaufnahme und die Entwicklung einer Strategie zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Schramberg" gefordert und 13 Fragen an Oberbürgermeister und Verwaltung gestellt. In der heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (18 Uhr, Rathaus) stehen die Antworten auf der Tagesordnung.

Als weiteren Tagungsordnungspunkt wird die Stadtverwaltung heute dem Ausschuss eine "Satzung über die Höhe der zulässigen Mieten für geförderte Wohnungen" zur Abstimmung vorlegen. Ziel sei es, die Mietgrenze so fassen, dass einerseits auch Normalverdiener einziehen können, andererseits auch private Investoren wieder mehr Anreize zum Bauen oder zu Modernisieren von Wohnungen mit Sozialbindung haben. Aus der Stadtverwaltung ist darüber hinaus zu hören, dass Oberbürgermeister Thomas Herzog die Möglichkeit von kommunalen Fördermöglichkeiten prüft, ergänzend zur Bundes- und Landesförderung.