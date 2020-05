Schramberg Wohnhaus steht in Flammen

Insgesamt 70 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften so um das Gebäude – sie konnten zwar nach einiger Zeit durch massiven Einsatz von Wasser die Flammen löschen, das aus Holz erstellte Gebäude ist nach erster Einschätzung allerdings einsturzgefährdet, so dass auch die Wehrangehörigen nicht unter Atemschutz ins Innere eindringen konnten.

Neben den beiden Feuerwehrabteilungen der Gesamtstadt unter Kommando von Stadtbrandmeister Werner Storz war auch der Leitwagen aus Oberndorf in die Rausteinstraße angerückt – in der der Platz recht knapp wurde. Zur Sicherheit waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst der Roten Kreuzes und die Bereitschaft vor Ort.

Über die Schadenshöhe und die Ursache des Feuers konnten Feuerwehr und Polizei bislang noch keine Angaben machen.